Cómo prepararte para las oposiciones a maestro

Miles de opositores al cuerpo de maestros en toda España y a profesores de enseñanza cuentan las horas para enfrentarse al examen de sus vidas. Los nervios se apoderan de todos ellos, y Pilu Hernández Dopico, reconocida maestra y preparadora de oposiciones, para hacerle más llevaderos estos días ha creado “La Cocina de Pilu”.

La primera receta que comparte se centra en cómo convertir en gran éxito el 22 de junio:

-El examen ya está ahí, no intentes hacer lo que no has hecho en un año. Es hora de repasar y llevar los conceptos claros. Aquí utiliza los esquemas que has elaborado durante todo el año, es hora de tirar de ellos y verás lo bien que te vienen.

-Baja el ritmo de estudio, has de llegar al día del examen descansado, no derrotado y sin saber dónde andas. Es momento de repasos y cuidarse.

-Ensaya los exámenes, si no los ensayas y es la primera vez que escribes un tema y/ o supuesto en tiempo real o expones por primera vez, no te engañes, no te va a salir cómo esperabas. Recuerda que una oposición es mucho más que sacar un 5.

-Calidad en el estudio. No importa el tiempo empleado en el estudio, si tu calidad no llega al mínimo. No te olvides que hay muchas veces que los que aprueban una oposición no son siempre los que más han estudiado, si no los más prácticos.

-Fuera las Redes Sociales. En estos días lo único que van a hacer es liarte, Fuera esos grupos de WhatsApp con miles de personas, esos grupos que hacen millones de preguntas hasta del boli que vas a utilizar. STOP REDES SOCIALES.

-¡Relájate! Tú mismo puedes ser tu principal enemigo, no te pongas en lo peor, has hecho todo lo que has podido y lo vas a demostrar, todo va a salir bien. Ponte en situación, imagínate el día del examen, visualízalo, así conseguirás superar tus miedos.

-Cero improvisación. Es una oposición, no el conjunto que estás eligiendo a última hora para una boda.

Pilu también recomienda los mejores ingredientes para el día antes del examen:

-Levantarte y coger fuerzas, pasear, ducharte y un buen desayuno.

-Repasar, tener los conceptos claros.

-Prepara todo el material que vas a necesitar al día siguiente: el DNI, la inscripción, bolígrafos (coge varios), programación si has de presentarla, botellín de agua en la nevera, fíjate bien que digo botellín, se trata de estar hidratados no de ir al baño cada dos por tres, Coca-Cola para los diabéticos, caramelos con azúcar para todos por posibles bajadas de tensión, Kleenex y algo tan importante como un abanico.

-Comer, a ser posible fuera de casa, queda con un amigo, date un paseo, vete a ver el instituto donde te vas a examinar y controla el tiempo que tardas desde tu casa. Vete al cine, en definitiva, debes distraerte.

Prepara la ropa del día siguiente, algo cómo y fresco, sin colores chillones, si eres chicos bermudas no, mejor pantalón largo y que no dé calor y nada de camiseta de tirantes. Si eres chica evita los tirantes, los escotes muy pronunciados y las faldas o shorts muy cortos.

-Cenar algo frugal, pero que no nos estén sonando las tripas a las 3 horas y a dormir.

-Motivación en su grado más alto: lo voy a hacer y lo voy a conseguir.

Y para concluir, cuál es la mejor receta para las horas antes de un examen tan decisivo:

-Levántate con tiempo.

-Una buena ducha.

-Desayuna, si no te entra nada llévate un sándwich

-Prepara la bolsa que has dejado preparada el día antes, no te olvides del agua que tienes en la nevera.

No repases nada, no vas a aprender nada nuevo y lo único que vas a conseguir es ponerte nervioso.

Llega al instituto dos horas antes, busca tu tribunal y una vez controlado, vete al bar y tómate algo. Evita conversaciones del examen, debes estar tranquilo, si un grupo te pone nervioso aléjate, ahora eres tú y tus circunstancias.