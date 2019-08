Enviar a los hijos al extranjero. ¿Sirve de algo?

No es lo mismo hablar inglés que ser bilingüe en dicha lengua. Y quién dice la británica, dice la francesa, alemana...Saber hablar más de tu idioma materno es un plus, y sí el que aprendes es uno de los más requeridos a la hora de valorar el CV, el plus se multiplica. S in embargo aprender un idioma extranjero cuesta mucho más trabajo (y dinero casi siempre) de lo que uno se imagina. La mejor manera es la inmersión lingüística, es decir, vivir en ese idioma en todos los ámbitos, en el académico, lenguaje formal y en el coloquial. Cuando se dominan ambos se puede considerar a la persona bilingüe.

La mejor manera es enviar a nuestros hijos a estudiar fuera.

Todos los días, los padres despiden a sus hijos en las puertas de salida de todo el mundo y se preguntan cómo se las arreglarán sin sus chicos en los meses siguientes. Nunca pensó que sería su turno, pero ahora tu hijo ha pedido estudiar inglés en el extranjero y todo lo que quiere hacer es envolverlos nuevamente y mantenerlos sanos y salvos en casa. Como padres, es natural sentir temor por los grandes cambios y los grandes pasos. Puede parecer que a medida que crecen, surge una especie de distancia, pero recuerde que esta «distancia» es realmente una «independencia», y es una parte completamente normal y necesaria del crecimiento.

Aunque no es una transición fácil, apoyar a su hijo mientras se abre camino en el mundo y comenzar sus estudios será uno de los regalos más importantes que puede darles. Estas son algunas de las razones por las que debe enviar a su hijo a estudiar en el extranjero.

Es tiempo bien invertido antes de la universidad

El período entre terminar la escuela y comenzar la universidad puede ser un lastre. Si bien un trabajo de verano o el tiempo con amigos pueden llenar el calendario, hay otras formas de aprovechar esos largos meses. En lugar de mirar con nostalgia a su joven adulto, preguntándose cómo es posible que ya se hayan graduado de la escuela secundaria, sería bueno brindarles el mejor comienzo para un futuro más internacional al dirigirlos a estudiar inglés (u otro idioma) en el extranjero. El tiempo dedicado a estudiar en el extranjero es una inversión inteligente, ya que hoy en día se requieren habilidades en inglés en muchos, si no en la mayoría, de los campos.

Además de prepararlos para su futuro, mientras estudia en el extranjero, tu hijo también se encontrará en una variedad de situaciones de aprendizaje: desde el manejo de la vida diaria en una ciudad nueva y en un nuevo idioma hasta conocer gente de todo el mundo. Esta será una experiencia valiosa en sí misma, pero también ayudará con la transición a la vida universitaria y las presiones asociadas con ella: hacer que sea más seguro e independiente y estar acostumbrado a trabajar para alcanzar objetivos concretos, cumplir los plazos de estudio y tomar Responsabilidad por su éxito académico.

Ventajas de estudiar inglés en el extranjero

Fomenta la independencia y la capacidad de resolución de problemas. Mientras estaban bajo el ala paterna, las necesidades de los hijos, desde alimentos hasta uniformes limpios, fueron atendidas con mucho cariño. Ahora, frente a la idea de que tu pequeño esté en el extranjero, te sientes tentado a seguir cuidándolos de la vida. Pero recuerda que ahora es un adulto joven listo para comenzar su propio camino. Durante su estadía en el extranjero probablemente enfrentarán algunos desafíos, pero no teman: son todas oportunidades para que su hijo desarrolle importantes habilidades para la vida, desde la resolución de problemas hasta el pensamiento y la acción independientes.

Es clave para el éxito profesional

El inglés sigue siendo el idioma global de los negocios, y la capacidad de usarlo de manera efectiva ayudará a su hijo o hija a prepararse para su futura carrera, sea cual sea su especialidad. Además de los beneficios del bilingüismo (muchos de ellos, desde una mayor empatía hasta un cerebro más sano y ágil), hablar inglés a un alto nivel abre las puertas de la carrera en todo el mundo. Estudiar inglés en el extranjero también presentará a su hijo a profesionales y estudiantes con intereses similares: ¿quién sabe qué podría surgir de esos contactos en el futuro? Desde potenciales compañeros de trabajo hasta amistades de por vida, los beneficios de desarrollar una red mientras se estudia en el extranjero son infinitos.

No es tan difícil como piensas (decir adiós por un tiempo)

Si bien seguramente estarás ansioso, hay varias cosas que puedes hacer para sentirte más cerca de tu hijo mientras están fuera. Manténte en casa al alcance de la mano enviándoles paquetes con sus golosinas favoritas para que puedan picar mientras estudian. O forma un grupo familiar en una aplicación de mensajería instantánea como WhatsApp. Esto te permitirá chatear y compartir fotos y vídeos en tiempo real, por lo que no te sentirás tan lejos. Otra gran opción es recargar regularmente su crédito de Skype para que puedan llamarte sin problemas.