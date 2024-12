Esta es la película que recomienda Marian Rojas para ver hoy en familia

En uno de sus podcasts, la psiquiatra Marian Rojas, autora de libros sobre bienestar emocional, hizo una recomendación que ha llamado la atención de muchos: la película "Inside Out" (del director Pete Docter, 2015), una obra de Pixar que ofrece una lección profunda sobre las emociones humanas. Esta película es la elección perfecta para ver en familia durante las fiestas navideñas y cómo puede enriquecer las conversaciones y relaciones familiares.

¿Por qué Marian Rojas recomienda "Inside Out"?

Marian Rojas se dedica a promover el bienestar emocional y la importancia de comprender nuestras emociones, y "Inside Out" es una película que, precisamente, explora este tema de una manera accesible y educativa. La historia sigue a una niña llamada Riley, quien enfrenta un cambio importante en su vida al mudarse de ciudad. Lo interesante de esta película es que se desarrolla en el interior de su mente, donde las emociones personificadas –como la alegría, la tristeza, el miedo, el enfado y la desilusión– juegan un papel crucial en cómo Riley procesa los cambios que enfrenta en su vida.

¿Por qué "Inside Out" es ideal para ver en familia?

Fomenta la comprensión emocional: "Inside Out" es una forma maravillosa de enseñar a los niños y adultos sobre las emociones y cómo todas ellas tienen un papel fundamental en nuestra vida. Marian Rojas subraya la importancia de reconocer y validar las emociones, y esta película ofrece una representación visual fantástica de cómo interactúan entre sí. Es un excelente punto de partida para que las familias hablen sobre sus propias emociones y cómo gestionarlas. Ayuda a desarrollar empatía: Una de las grandes virtudes de "Inside Out" es que ayuda a entender que todas las emociones son necesarias, incluso aquellas que nos parecen menos agradables, como la tristeza. A lo largo de la película, los personajes descubren que la tristeza es esencial para el proceso de crecimiento emocional. Esta lección es vital para los niños y adultos por igual, especialmente durante las festividades, cuando las expectativas sociales pueden generar presión y frustración. Favorece la comunicación familiar: El tema central de la película es el impacto de las emociones en nuestras decisiones y comportamientos. Después de ver "Inside Out", las familias pueden abrir un espacio de conversación donde cada miembro pueda compartir cómo se siente, especialmente durante una época tan cargada de emociones como la Navidad. Esta apertura puede fortalecer la comunicación y el entendimiento mutuo entre padres e hijos. Apropiada para todas las edades: Aunque "Inside Out" trata sobre las emociones y los desafíos internos de una niña, sus lecciones son aplicables a personas de todas las edades. Los adultos también pueden reflexionar sobre su propia gestión emocional y cómo pueden mejorar la relación con sus hijos al validar y comprender mejor sus sentimientos.

Los beneficios de ver "Inside Out" en familia

Refuerza la inteligencia emocional : Al ver cómo las emociones interactúan en la mente de Riley, los niños pueden aprender a identificar y etiquetar sus propios sentimientos. Los adultos también pueden comprender mejor las emociones de los más jóvenes, lo que facilita la resolución de conflictos y la empatía familiar.

Promueve la resiliencia emocional : La película enseña a los personajes (y a los espectadores) que las dificultades y los momentos dolorosos son parte del proceso de crecimiento personal. Esta lección de resiliencia es especialmente importante durante la Navidad, una época en la que las expectativas emocionales pueden ser altas y a veces difíciles de cumplir.

Refuerza el vínculo familiar: Al discutir las emociones y cómo cada miembro de la familia las experimenta, se promueve la unidad y el apoyo mutuo. Las emociones compartidas, como la alegría o incluso la tristeza, pueden generar un sentido de conexión y entendimiento profundo entre los miembros de la familia.

La recomendación de Marian Rojas de ver "Inside Out" en Navidad es una excelente opción para las familias que buscan no solo entretenimiento, sino también una oportunidad de crecimiento emocional. Esta película de Pixar ofrece una manera divertida y profunda de comprender las emociones, algo que, como señala Rojas, es fundamental para nuestra salud mental y bienestar. Así que, si buscas una película que ofrezca tanto entretenimiento como enseñanza durante estas fiestas, "Inside Out" es una elección perfecta para disfrutar en familia. ¡No olvides las palomitas y prepárate para una experiencia emocional y educativa!