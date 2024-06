Futurlife 21 rompe tres mitos sobre el verano que todos creemos

Como es habitual, el sistema de alimentación saludable Futurlife 21 ha roto todos los esquemas de sus seguidores. Desde hace años, llevan demostrando que comer rico y saludable es posible y enseñándonos a todos cómo debemos comer. En uno de sus últimos posts han querido desmentir tres mitos veraniegos en los que todos hemos caído.

El primero, que la ensalada de pasta es siempre saludable. Es no es cierto. Porque como todo, depende de los ingredientes que le pongamos. "Si hacemos una ensalada con pasta de harinas refinadas, le añadimos mayonesa de bote, maíz, bonito, huevo, cebolla y poco más... no sería una opción demasiado equilibrada, ni demasiado nutritiva, ni tampoco es que sea lo más saludable del mundo", explicaba la bioquímica María Hernández, en el vídeo.

¿Cómo transformarla en una opción que sí lo sea? Con una pasta integral o de legumbres. Con más verduras como tomate, aguacate, zanahoria, pimientos o guisantes, Futurlife 21 siempre dice que cuántos más colores, mejor. En cuanto a la salsa, la mayonesa siempre casera y hecha con aceite de oliva virgen extra. "Si la hacéis con huevo duro, aguanta más tiempo en la nevera y podéis utilizarla en otras recetas, la podéis llevar y la pueden tomar las embarazadas", apuntaba la bioquímica. Ya solo faltaría la proteína: huevo cocido o bonito, pueden ser una buena elección. A simple vista, puede parecer una ensalada igual que la que soléis hacer, pero lo cierto es que no son igual de nutritivas, que es lo que debemos buscar en cada comida.

Tomar casera en el tinto de verano es cómo beberlo con agua con gas. Este sería el segundo mito que todos hemos escuchado o pensado alguna vez, pero nada más lejos de la realidad. "La casera, una bebida carbonatada y endulzada con diferentes edulcorantes. Es importante que recordéis que los edulcorantes no se recomiendan para mantener el paladar reeducado en no necesitar mucho dulzor para ser feliz" y añadía, "y además se han vinculado con un desequilibrio de la microbiota y con empeorar las digestiones". No debemos igualar las bebidas azucaradas con las edulcoradas que marcan cero calorías, porque no tiene nada que ver.

La cerveza es hidratante. No, al contrario. El alcohol de la cerveza tiene efecto diurético, es decir, favorece que perdamos líquidos. Por tanto, favorece la deshidratación. "En verano que necesitamos hidratarnos no lo utilicéis para eso, ni para recuperaros después de hacer deporte intenso, que es algo que está muy extendido, sobre todo la frase de "dame una cervecita que tengo que hidratarme"".

Futurlife 21 ha creado una guía de hábitos saludables junto a la Asociación Contra el Cáncer dentro de su proyecto "Todos contra el cáncer" dónde desmontan aún más mitos, dan recetas, ideas y tips para cuidarnos en verano y que resulte algo maravilloso.