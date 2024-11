Marian Rojas explica por qué es difícil sanar y da un consejo para acelerar el proceso

Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora de dos libros sobre bienestar emocional, ha dedicado su carrera a ayudar a las personas a mejorar su vida. Además de su trabajo como especialista en salud mental, Rojas también se ha involucrado en programas solidarios que apoyan a la mujer. En esta ocasión, la experta abordó las razones por las que muchas personas encuentran difícil sanar heridas emocionales y cómo acelerar este proceso para alcanzar lo que ella denomina “la mejor versión de uno mismo”.

Según Rojas, el camino hacia la sanación emocional es complicado por varios factores. El miedo a enfrentar el dolor, la falta de apoyo adecuado y la tendencia a recurrir a soluciones temporales poco saludables son algunos de los principales obstáculos. La psiquiatra asegura que la sanación requiere valentía, ya que muchas veces implica confrontar experiencias pasadas que resultan dolorosas.

El rol fundamental de la ayuda profesional en la sanación emocional

Rojas enfatiza la importancia de pedir ayuda profesional cuando se atraviesan momentos difíciles. “Si te sientes estancado, si percibes que algo no va bien, si tienes una herida emocional no sanada o sientes que no estás alcanzando tu máximo potencial, no dudes en buscar apoyo profesional”, aconseja la psiquiatra.

De acuerdo con la experta, acudir a especialistas en salud mental es crucial para superar el sufrimiento y comenzar el proceso de recomposición emocional. "Abrir el corazón con delicadeza y permitir que un profesional ayude a sanar esa herida es esencial para el bienestar”, explica Rojas, quien destaca que esta intervención es vital para poder alcanzar la mejor versión de uno mismo.

La importancia de un propósito de vida y el apoyo emocional

Rojas también subraya que la felicidad está íntimamente vinculada al sentido de la vida de cada persona. Tener un propósito claro y definido es fundamental para mantener un bienestar emocional duradero. Además, la psiquiatra señala que la falta de apoyo adecuado sigue siendo uno de los principales retos en la sociedad actual, donde el bienestar psicológico aún es considerado un tema tabú.

“No siempre es fácil encontrar a alguien que te escuche y te entienda, y esto hace que muchas personas se sientan solas en su proceso de sanación”, comentó un usuario, reflejando una problemática común en la sociedad moderna.

Vulnerabilidad como camino hacia una vida auténtica

Por último, Rojas invita a las personas a superar el miedo de buscar ayuda y a comprender que ser vulnerable no es una debilidad, sino una oportunidad para vivir una vida más auténtica. Con su enfoque sobre la salud mental y la felicidad, Rojas ha inspirado a miles de personas a mejorar su bienestar y a dar el paso hacia una vida emocionalmente más plena.

Sanar emocionalmente no es un proceso fácil, pero con el apoyo adecuado y un enfoque profesional, es posible superar las heridas del pasado y encontrar el propósito que guíe hacia una vida más feliz y plena. Marian Rojas Estapé continúa siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan mejorar su salud mental y alcanzar su mejor versión.