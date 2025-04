Así es la única playa fluvial con bandera azul de Galicia

La playa fluvial de A Calzada, ubicada en el municipio pontevedrés de Ponte Caldelas es un referente del turismo de interior en Galicia. No es solo su espectacular entorno natural lo que la hace única, sino también el hecho de que es la única playa fluvial de Galicia que ostenta la prestigiosa Bandera Azul, distinción que mantiene desde 2015 por la excelente calidad de sus aguas y sus impecables servicios.

A menos de un kilómetro del puente de Caldelas, los visitantes pueden acceder a este paraíso a través de un sendero iluminado que recorre la ribera del río Verdugo, bordeado de abedules, castaños y robles. Durante el paseo, además del contacto directo con la naturaleza, sorprende la estatua de un pescador, un homenaje al pasado de la localidad.

A Calzada ofrece 250 metros de playa fluvial perfectamente equipada: zonas de baño diferenciadas para niños, adultos y mascotas, parque infantil y biosaludable, servicio de socorrismo, merendero, bar, amplios aparcamientos e instalaciones accesibles para personas con movilidad reducida.

Su historia también merece ser contada. El nombre de la playa proviene de la presa de piedra construida en 1907 por el matrimonio formado por Clotilde Fernández Orge y José Estévez Fernández. Clotilde, una mujer visionaria para su época, impulsó la llegada de la luz eléctrica a Ponte Caldelas mediante la instalación de una fábrica de luz que transformaba la fuerza del Verdugo en energía. De día, el complejo funcionaba como aserradero y molino harinero; de noche, como central eléctrica para el municipio.

Río Verdugo Ponte Caldelas

La playa fluvial de A Calzada no solo invita al baño. Su entorno ofrece senderos que conectan con otros espacios naturales, como el Sendeiro Azul, los Pasos da Fraga o el sendero de As Almiñas y el Foxo do Lobo.