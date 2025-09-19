La Fegamp convoca este viernes minutos de silencio en ayuntamientos gallegos en solidaridad con el pueblo palestino

La Comisión Ejecutiva de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha acordado promover este viernes, 19 de septiembre, minutos de silencio y otras iniciativas públicas en los ayuntamientos y diputaciones de Galicia como muestra de solidaridad con el pueblo palestino.

La iniciativa, anunciada en un comunicado, busca visibilizar la repulsa hacia la ofensiva militar y el bloqueo humanitario impuesto por el gobierno israelí sobre Gaza.

Desde la Fegamp se invita a celebrar estos actos simbólicos en las puertas de los propios consistorios o en las diputaciones, en el horario que cada institución determine para facilitar la participación vecinal. Además, las convocatorias podrán incluir la lectura de textos en los que se reclame al gobierno de Israel el cese de los ataques y la ocupación militar contra la población palestina.

La organización municipalista subraya que esta acción recoge el sentir de la ciudadanía gallega, representando a las instituciones democráticas que forman parte del asociacionismo municipal y provincial gallego. La Fegamp manifiesta así su firme compromiso con los valores de la paz, la justicia y la defensa de los derechos humanos.

Según recoge Europa Press, el presidente de la federación, Alberto Varela, animó tanto a los representantes municipales como a la ciudadanía a sumarse a estos actos como muestra de solidaridad. Varela ha destacado que, en el momento actual, "es una prioridad para la ciudadanía gallega parar el genocidio en Gaza".