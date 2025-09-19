Galicia combate tres frentes de fuego en O Bolo, Pantón y Becerreá

Galicia afronta un nuevo episodio de incendios forestales con tres focos principales en las provincias de Ourense y Lugo. La Consellería do Medio Rural ha decretado la Situación 2 de alerta en dos de ellos, como medida preventiva por la cercanía a núcleos habitados.

En el ayuntamiento orensano de O Bolo, el fuego se declaró pasadas las 23.45 horas del jueves en la parroquia de Vilaseco. El incendio afecta a unas 20 hectáreas y se sitúa muy próximo al núcleo de Santa Cruz, lo que obligó a activar la Situación 2. Para su extinción se han movilizado cuatro agentes, siete brigadas, cinco motobombas y una pala.

Más grave es el incendio declarado horas antes en el municipio lucense de Pantón, en plena Ribeira Sacra. El fuego comenzó a las 14.16 horas del jueves en la parroquia de Pombeiro, y en apenas unas horas arrasó cerca de 80 hectáreas, avanzando con rapidez favorecido por las altas temperaturas.

Después de una noche complicada, parece que el peligro para las viviendas ha remitido. Las llamas obligaron a cortar la vía férrea y a suspender el tráfico en la carretera LU-P-4103, que une Santo Estevo de Ribas de Sil con Ferreira. En el operativo trabajan 4 técnicos, 26 agentes, 35 brigadas, 28 motobombas, 4 excavadoras, además de 8 aviones y 8 helicópteros.

En paralelo, un tercer incendio afectó a la parroquia de Vilachá, en el municipio de Becerreá (A Montaña de Lugo). Declarado a las 11.54 horas del jueves, quedó controlado a las 17.36 horas del mismo día, tras arrasar 13,5 hectáreas de monte. En las labores participaron 4 técnicos, 5 agentes, 11 brigadas, 7 motobombas y una excavadora.

Medio Rural recuerda que la ciudadanía dispone del teléfono gratuito 085 para avisar de cualquier incendio forestal, así como del 900 815 085, un número anónimo habilitado para denunciar actividades incendiarias.