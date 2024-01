La marea de pellets afecta a 30 playas gallegas

La marea de pellets que comenzó a llegar a Galicia a finales de año después de que el buque Toconao perdiese seis contenedores cerca de Viana do Castelo, en Portugal, sigue dando que hablar. En una jornada marcada por el uso electoral de esta ingente cantidad de bolitas de plástico, la Xunta ha tratado de poner mesura, cifrando el número de playas afectadas este vertido de plástico.

Así, la vicepresidente segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, señalaba esta mañana que hasta el momento son 30 los arenales en los que se han localizado pellets. Un número, eso sí, que ha circunscrito a una "presencia testimonial", además de subrayar que los análisis realizados por el Gobierno gallego indican, hasta el momento, que se trata de material "no tóxico".

No obstante, ha apuntado la propia Vázquez, “es plástico”, por lo que ha incidido en la necesidad de llevar a cabo una recogida "controlada, consensuada, organizada y con 'sentidiño'".

En este sentido, ha señalado que en zonas de Red Natura o de Parque Natural, los voluntarios deben hacerlo "a través del permiso necesario de Parques o de Patrimonio". En todo caso, ha asegurado que pueden dirigirse a los ayuntamientos y "hacer la coordinación".

En una línea similar se ha pronunciado el conselleiro el Mar, Alfonso Villares, que en declaraciones a los medios en Vilagarcía ha agradecido el trabajo de los voluntarios pidiendo también “calma” para llevar a cabo estos trabajos: “A veces, si somos muchos en la playa, se puede hacer más mal que bien”.

“No embarrar”

La vicepresidenta segunda de la Xunta no ha dudado a la hora de exigir al Gobierno que no politice este asunto, y se ha referido de modo concreto al ministro de Transporte, Óscar Puente, a quien ha pedido “no embarrar” después de que éste acusase a la Xunta de “escurrir el bulto” y de “no hacer nada”.

"Es momento de trabajar, de recoger los plásticos, de ser transparentes y de dar toda la información. No es momento de embarrar”, ha lamentado Vázquez, que ha vuelto a demandar información al Gobierno central y le ha pedido que concrete el número de toneladas que vertió el barco, recordando que debe ser el Ejecutivo de Pedro Sánchez quien facilite esta información porque el transporte marítimo “es su responsabilidad”.

Nivel 2

La vicepresidenta gallega se ha manifestado también sobre la posible activación del Nivel 2 de emergencias del Plan de Contingencias de Contaminación Marina de Galicia (Camgal), indicando que es el Gobierno quien tenía que haber activado “el protocolo para frenar la contaminación marítima”.

“Lo que no puede ser es que la vicepresidenta Ribera ofrezca medios y el ministro Puente diga que tenemos que elevar el nivel. Eso lo tenían que haber hecho ellos en el momento en mar, ahora en tierra tenemos un nivel que es el adecuado. Disculpas no; embarrar no; trabajar juntos sí, que es lo que nos pide la sociedad y los ecosistemas”, ha resaltado.

Asimismo, Ángeles Vázquez ha vuelto a insistir en que los centros de recuperación no cuentan, en estos momentos, con ninguna muestra de aves ni de peces afectadas.

Reacciones políticas

Con todo, y más allá de las declaraciones del ministro Puente, la oposición gallega ha aprovechado la jornada y la situación para elevar el tono de sus críticas. Así, la líder del BNG, Ana Pontón, considera que “ante la marea de péllets que inunda la costa gallega”, el gobierno autonómico, en vez de ofrecer soluciones, “repite la marea de mentiras, manipulación e incompetencia" que, en su opinión, ya empleó con el 'Prestige'.

En una línea similar, desde Suma, el portavoz y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha acusado a la Xunta de estar “otra vez minimizando lo que es una crisis ambiental grave", llegando incluso a pedir la dimisión del conselleiro do Mar, Alfonso Villares.

Por su parte, el secretario general de los socialistas gallegas, Valentín Fornoso, ha criticado que sean “los ayuntamientos los que tiene que afrontar en soledad absoluta esta situación que genera mucha inquietud en la sociedad gallega”.