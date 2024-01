Rueda critica la falta de información de la contaminación por pellets y su uso electoral

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha criticado la falta de información por parte del Gobierno central a la Xunta sobre la contaminación de las playas por millones de pellets de plástico y ha lamentado el uso electoral que está haciendo la izquierda de esta situación.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press en Madrid, en el que ha sido presentado por el presidente del PP y antecesor suyo en la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, Rueda ha dicho no tener información precisa sobre la contaminación llegada a playas gallegas procedente de contenedores del buque Tuconao.

"No tenemos información, todavía no nos la ha dado, de cuántos contenedores se cayeron al mar y qué contenían", ha manifestado el presidente de la Xunta, que en todo caso ha garantizado que se va a "recoger todo lo que llegue a las playas": "Pondremos los medios necesarios y quien quiera ayudar que ayude, y el que no que siga haciendo campaña, pero que no estorbe".

Uso electoral

En este marco, cabe destacar que la Xunta de Galicia está preocupada por fijar la cifra de la cantidad de pellets que podrían llegar a las playas y la capacidad de reacción, al tiempo que muestran su disconformidad con que se trate de comparar esta situación con la tragedia del Prestige, usándose el vertido como elemento de confrontación en la campaña electoral.

Por ahora, el Gobierno gallego no tienen previsto elevar el nivel de alerta medioambiental ante la llegada de estos pellets a la costa, salvo que reciban nueva información del Gobierno.

Desde el Ejecutivo autonómico han defendido además la inocuidad del material que ha llegado a las costas y han apuntado también que fue Salvamento Marítimo el que recibió el aviso sobre la pérdida de la carga por parte de la naviera, y no alertó a la administración autonómica.