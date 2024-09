Pontón (BNG) arremete contra Rueda: “El presidente de Galicia más desleal de la historia”

A medida que se aproxima la cita entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo autonómico, Alfonso Rueda, va subiendo la intensidad del entorno político que acompaña a la cita.

Un escenario marcado por el cupo catalán negociado entre nacionalistas y gobierno, por la posible quita de deuda a las comunidades autónomas, y por la conveniencia o no de mantener reuniones bilaterales entre mandatarios en vez de una conferencia con todos los presidentes que permitiese tratar, de modo conjuntos, estos asuntos.

El propio Rueda es partidario de esta última opción como forma más leal de abordar una cuestión, la de la Financiación autonómica, que a todos atinge. Sin embargo, su postura, lejos de ser compartida ha generado ríos de tinta en la oposición gallega, comenzando por la nacionalista Ana Pontón.

La líder del BNG no ha dudado en calificar hoy a Rueda como “el presidente de Galicia más desleal de la historia”. “El señor Rueda tiene que explicarle a los gallegos y a las gallegas cómo es posible que haya un acuerdo que firmó el BNG, que consigue lo que él no hace, que es negociar que nuestro país tenga exactamente el mismo trato a la hora de condonar la deuda que cualquier otra comunidad, y que tengamos al presidente de la Xunta diciendo que él no va a aceptar una reducción de la deuda”, ha criticado.

En este marco, Pontón afirma “no dar crédito” y achaca la decisión de Rueda a una “estrategia partidista” donde “la señora Ayuso le marca cuál es la dirección al señor Feijóo y el señor Rueda lo único que hace es decir ‘sí bwana’, en contra de los intereses de los gallegos”.

Pontón ha indicado que con esta decisión el titular del Gobierno gallego demuestra “que no toma decisiones pensando en Galicia, sino en los intereses que le mandan desde el PP de Madrid”, con un “servilismo” de tal calibre que está dispuesto a desaprovechar el acuerdo alcanzado por el BNG.

La postura de Rueda

Sobre este asunto cabe recordar que ayer mismo se pronunciaba el propio Rueda, que apuntaba que a Galicia "no le interesa" la condonación de deuda porque, a diferencia de Cataluña, "no tiene un problema" con la misma. "Si hay dinero, prefiero que se invierta en otras cosas", señalaba.

Asimismo, el presidente gallego mantiene su rechazo a cualquier negociación bilateral.

"Una cosa es hablar", expone, argumentando que, ante cualquier paso más allá de Sánchez, le recordará que el foro adecuado para cerrar propuestas debe ser "multilateral".

"Nosotros no tenemos un problema de necesitar que se condone deuda. La mayor parte es deuda bancaria. No nos interesa. Me interesa estar bien financiado, pero a nosotros todo esto de condonaciones de deuda no nos conviene", subrayaba el presidente gallego, advierte que Galicia "no va solucionar los problemas" de Cataluña.