¡Bebamos un blanco para pasar el trago!

A muchos no nos llega la camisa al cuerpo en estos días de zozobra y encierro. Mucha preocupación, dolor por los enfermos y fallecidos. Inquietud ante un futuro de nubarrones. Pero una copa de vino puede aliviarnos un poco. Y si se trata de un vino blanco fácil, fresco y ligero, pues mejor que mejor. Su precioso y evocador nombre, O luar do sil, significa el resplandor de la luna sobre el rio Sil. Es en el entorno de esa ruta fluvial que enmarca la zona vinícola de la orensana Valdeorras, donde la familia bodeguera Rodero Villa ha apostado por la característica uva godello. Hace solo seis años los responsables de Pago de los capellanes, una de las más prestigiosas casas de Ribera del Duero, con su famoso tinto El nogal como estandarte, se aventuro en la elaboración de blancos minerales, sinceros y amables de beber. Su criatura más asequible, este vino joven 2019 , es una gozada por sus notas herbáceas, su buen juego frutal y su paso de boca ligero y con una acidez más que correcta. Se bebe con la suave tranquilidad de un día de primavera que tarde o temprano permitirá un paseo al atardecer. Y hay que parar para no beberse la botella del tirón…

Vino: O luar do sil godello 2019

Bodega: Pago de los capellanes

D.O. Valdeorras

Pvp: 9,80

www.pagodeloscapellanes.com