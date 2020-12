“El Tresor”, AOVE de lujo en envoltorio de lujo

“Para Set&Ros el diseño lo es todo. Es una de las tres variables fundamentales de la empresa y en donde no paramos de invertir, ya que para nosotros el diseño significa exclusividad y diferenciación. A día de hoy si no eres diferente a tu competencia eres uno más y no aportas nada de valor añadido”, explica Albert Ferré, director de Set&Ros, la firma que produce el exclusivo aceite de oliva “El Tresor”.

Un AOVE que se presenta sólo en envases de 50 mililitros y con envoltorio espectacular. “Se ha diseñado un packaging exclusivo acorde a la calidad de su interior, el resultado de seleccionar las mejores aceitunas arbequinas (100%) de sus fincas del Alt Camp y elaborarlas mediante procedimientos mecánicos y extracción en frío”, dicen en la firma.

Albert Ferré

“El Tresor” ha sido elegido para formar parte del “welcome pack” del nuevo hotel Four Seasons de Madrid. Gracias, en parte, al “packaging” diseñado por Zoo Studio, que consiste en una botella simple y lisa de vidrio al que va atado mediante una goma de caucho un mapa del tesoro con varias señales y algunas pistas sobre el AOVE ecológico. Lo envuelve un fino papel de seda con el sello de Set & Ros estampado en dorado y está protegido por un bloque de pasta de papel negro creado a partir del molde de una piedra pizarra autóctona de la zona del olivar. Un material totalmente ecológico con aspecto rugoso y que se abre rasgando desde un orificio en la letra O de ‘El Tresor’.

Además de en este formato, se presenta con otro diseño, que esconde la misma botella en un bote cilíndrico estampado con el mismo mapa, como si de un antiquísimo Jerez se tratase.

La presentación es fundamental. “En los formatos tradicionales de cristal básicamente usamos las botellas oscuras de cristal para que la luz del sol no sea un impedimento para la conservación de nuestro aceite eco. No obstante, también hay un proyecto de lanzar al mercado una línea de producto serigrafiado pero a día de hoy no es prioridad”, explica Ferré. “En el caso de nuestro amenitie El Tresor su packaging sí es sostenible, y por este motivo, fue una variable muy importante que nos hizo ganar el premio Dieline 2018″, añade. Set & Ros sólo produce y comercializa productos ecológicos, “con lo cual, vamos a seguir dando mucha importancia al packaging ecológico de cara a un futuro”, asegura Ferré.

Los premios no son un objetivo, pero van llegando. “La verdad que el inicio de la empresa para nosotros lo más importante no era recibir premios, ya que primordialmente queríamos darnos a conocer, hacer las cosas bien y luego que llegara el resto. No obstante, ya van tres premios conocidos y estamos muy contentos dado que nuestros formatos empiezan a ser conocidos y la gente los relaciona con Set&Ros”, destaca Albert Ferré.

Una seña de identidad que les va abriendo puertas. “Ser proveedor del Four Seasons y otros hoteles de lujo nos posiciona en el lugar donde queremos estar y en la liga que desde del inicio queríamos jugar, ya que nuestra variable principal es el packaging y calidad de nuestros productos ecológicos en lugar del factor precio, donde desgraciadamente en muchos lugares en el primer y único filtro”, afirma. “Sabemos perfectamente quien debe ser nuestro cliente… ¡pero todavía sabemos mucho mejor quien jamás debe de serlo!”, agrega. El objetivo lo tienen claro.