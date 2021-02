10 mesas en las que celebrar San Valentín

Disfrutar: Eduard Xatruch, Oriol Castro y Mateu Casañas son los genios de los fogones que han revolucionado la cocina, de ahí que regalar y regalarse un almuerzo romántico en el noveno mejor restaurante del mundo es una sabrosa idea. Sobre todo, porque el objetivo de los cocineros es sorprender y emocionar a los comensales. Es posible escoger entre cuatro menús (Gran Classic, Gran Festival, Disfrutar Classic y Disfrutar Festival) para descifrar con el paladar su creativo lenguaje y el último está formado por bocados innovadores, como el pesto multiesférico con pistachos y anguila, la hoja de setas crujiente y níscalo “seco”, el cornete de sésamo negro y el algodón de cacao y menta. Ojo, otras deliciosas opciones es celebrar San Valentín mano a mano con una de las cajas de cócteles, snacks y dulces de C&D at Home o escoger una sorpresa para su pareja en la tienda “on line” C&D Store.

C/ Villarroel, 163. Barcelona.

Tel.: 933 48 68 96.

Precios de los menús: Gran Classic: 160 euros; Gran Festival: 160 euros: Disfrutar Classic: 200 euros y Disfrutar Festival: 200

www.disfrutarbarcelona.com

-Horcher: Ha sobrevivido a dos guerras mundiales, a la posguerra, a un par de crisis económicas y no iba a ser menos en estos tiempos convulsos gracias al buen hacer de Elisabeth, nieta de Otto Horcher y cuarta generación de una familia dedicada a la restauración desde 1904. Sabemos que no es necesario esperar a San Valentín para reservar en este reducto de lo que fueron las mesas que hicieron historia, pero si lo hace, apúntese a la cena para dos propuesta por Miguel Hermann. Huevo poché sobre “kartoffelpuffer”, las vieiras con puré de apionabo y crema de aceituna negra, el “ragout” de bogavante con trufa negra o la perdiz a la prensa son algunos platos que enamoran más si cabe, lo mismo que el famoso Baumkuchen. Si justo el 14 de febrero no puede reservar, adquiera una tarjetas de regalo.

Dónde: C/ Alfonso XII, 6. Madrid.

Tel.: 91 522 07 31.

Precio medio: 100 euros.

www.restaurantehorcher.com

-China Crown: es uno de los restaurantes más concurridos de la temporada gracias a las auténticas recetas de la cocina imperial china interpretadas por Felipe Bao. Su intención es que el comensal disfrute como si encontrara en uno de los de mejores establecimientos de allá, así que regale a su pareja un viaje con el paladar. Con motivo del Año Nuevo Chino (Año del Buey de Oro), que se celebra el 12 de febrero, Bao preparará un menú en el que este animal es el protagonista. Dos días más tarde, quienes celebren el día de amor en esta casa saborearán las mismas recetas armonizadas con una copa de champagne y culminarán la cita con los pastelitos de arroz. Hechos de arroz, té y lemongrass y rellenos con judías rojas y trufa blanca, llegan a la mesa en una caja roja, que recuerda una antigua tradición china en la que se regala a la novia un cofre lleno de joyas en la boda.

Dónde: C/ Don Ramón de la Cruz, 6. Madrid.

Tel.: 911 52 15 72.

Precio medio: 60 euros.

www.restaurantehorcher.com

Premiata Forneria Ballaró: Angelo Marino y Rafa Vega han preparado una propuesta muy especial en esta reputada casa de comidas italiana para celebrar la noche más romántica del año. Será con una nueva edición de “A Tavola con Montalbano”. Por eso, estas son unas líneas dirigidas a los “seguidores” del famoso comisario siciliano, ya que para festejar San Valentín el cocinero Sandro Pattara ideará unos platos inspirados en la novela de Andrea Camillieri. Compondrán un original menú dedicado a la eterna novia del comisario y, bajo el nombre “Livia & Salvo”, incluirá aperitivos “fornería”, un entrante, un plato de pasta, un segundo y postre. ¿El plato estrella con efectos afrodisíacos? Los linguini con erizos huevas de cangrejo de mar y semisalazón de mújol.

Dónde: C/ Santa Engracia, 90. Madrid.

Tel.: 91 593 91 33.

Precio medio: 38 euros sin bebidas.

www.forneriaballaro.com

-En los espacios de Allard Experience es posible disfrutar de una cita inolvidable. Tanto es así, que los enamorados pueden saborear hasta cuatro versiones del “Menú con estrella” tanto en el mismo espacio como en casa. Mientras sobrevuela cupido por la mesa, el comensal que opte por la larga comenzará con un huevo a baja temperatura con parmentier y polvo de trufa y culminará con un postre de chocolate con fruta de la pasión, que no falta en ninguna de las propuestas. En otra opción, la lubina es la protagonista y comparte el plato con un dashi de algas y el crujiente de moringa, mientras que en la siguiente, el bocado estrella de la celebración será el picantón al curry con quinoa, teja de chía y almendras. Quienes prefieran una velada más completa, abrirán apetito con un ceviche de corvina con jengibre y espuma de mandarina. Para brindar, una copa de champagne Mumm, por supuesto.

Dónde: C/ Ferraz, 2. Madrid.

Tel.: 91 559 09 39.

Precio de los menús: 150, 75, 70 y 60 euros.

www.elcluballard.com

-Mawey Taco Bar: estas líneas van dirigidas a los enamorados de la vida y, por supuesto, de los tacos. Julián Barros y Fernando Carrasco son los autores de unos de los mejores bocados mexicanos de la capital, de ahí que escoger Mawey Taco Bar para dar rienda suelta al amor es una opción imbatible. ¿Lo mejor? El “Día del amor y la amistad”, que es como se denomina la festividad en el país azteca, ofrecerán un cóctel especial, de nombre “Besos de mezcal”. Lleva zumo de lima, arándanos, hierbabuena, mezcal Siete Misterios y tequila El Jimador y resulta un trago perfecto para armonizar con el imprescindible taco de oreja y sepia con salsa de chile habanero y el del gobernador con queso oaxaca y polvo de kikos e, incluso, la costilla de ternera con barbacoa de chile morita y pico de gallo. La elección es libre.

Dónde: C/ Olid, 6 y en San Bernardo, 5. www.restaurantemawey.com

Tel.: 910 11 71 03

Precio medio: 25 euros.

www.restaurantemawey.com

-Zoko Valdemarín: inaugurar un espacio gastronómico en plena pandemia es valiente y arriesgado, de ahí que los comensales debamos apoyar a quienes siguen haciendo de Madrid una ciudad viva gastronómicamente hablando, a pesar de la que está cayendo. Al frente de los fogones de este espacio tan divertido como canalla se encuentran el cocinero Javi Álvarez, quien para que en tiempos amargos no se acabe el amor, ha diseñado una deliciosa propuesta, que comienza por un taco de camarón y continúa con un glorioso canelón de pollo de corral en pepitoria con bechamel de queso Payoyo para armonizar con un cava o con un vino tinto o un blanco. El plato estrella de la romántica velada es la pornografía de atún salvaje, que antecede al escabeche caliente de jabalí. A la luz de las velas, los felices comensales terminarán la velada con una tarta de queso payoyo.

Dónde: Av. de Valdemarín, 167. Madrid.

Tel.: 912 32 49 37.

Precio medio: 45 euros.

Www.restaurantezoko.com

Elaboración del cocinero Manolo Franco

-La Casa de Manolo Franco: ¿Dónde mejor que en este honesto comedor para celebrar el amor? Manu denomina “Sol” su menú especial de San Valentín, que inicia con un caviar de huevo frito y antecede al caldo de invierno con esfera de Jerez con el que entrarán en calor los comensales. El desfile de bocados elegantes, originales y creativos continúa con la tortilla española del chef y con la piedra de Valmayor, ideada con su amigo Dacosta en mente. La sopa de tomillo y menta con huevo a baja temperatura y las angulas de la sierra con emulsión de pino y crujiente de castañas son también delicias perfectas para una comida o una cena íntima, lo mismo que el guiso de garbanzos madrileño con carabinero a la parrilla y eneldo y la lubina asada con crema de calabaza, ombligo de Venus y cebolla al anís. El dulce del amor es el postre obligado.

Dónde: C/ La Fuente, 6. Valdemorillo (Madrid).

Tel.: 626 61 57 39.

Precio del menú: 74 euros.

www.lacasadevaldemorillo.es

-La cocina de María Luisa: Es una apasionada de las setas y de la trufa negra. De ahí que en pleno invierno, el resultado de este amor es que emplee trufa, ahora en todo su esplendor, hasta en la sopa, ¡literal! ¿Existe mejor regalo para San Valentín que la original sopa de trufa con yema? Es ideal para reconfortar el alma y el estómago y, por supuesto, enamorarse. Lo mismo que el carpaccio de trufa, una elaboración tan sencilla como aromática, perfecta para agasajar a su pareja, que agradecerá la comida o la cena si continúa con unos huevos de corral con su puntilla y trufa. Y, ya que estamos, ¿por qué no un postre con “tuber melanosporum”? Se trata de un hongo afrodisíaco, así que lo suyo es no levantarse de la mesa sin probar las frutas gratinadas con unas lascas de ésta.

Dónde: C/ Jorge Juan, 42. Madrid.

Tel.: 917810180.

Precio medio: 45 euros.

www.lacocinademarialuisa.es

Lienzo: acudir a visitar a María José Martínez siempre es un regalazo, y más en el día de los enamorados. Dirige este amplio y diáfano local, donde rinde tributo a la tradición culinaria levantina, la conciencia medioambiental y a las materias primas de temporada. Así, para celebrar el día en que no debemos dejar escapar a cupido, servirá a sus fieles enamorados una refinada propuesta en la que destacan tanto la anguila ahumada con membrillo como un riquísimo calamar dashi y el lenguado con cerveza negra y codium, además de otros manjares en los que la miel ecológica de campo y la urbana, elaborada en la ciudad del Turia, son protagonistas. Quienes prefieran dar rienda suelta al amor en la intimidad, la solución es pedir un menú para dos por 50 euros en Jarana by Lienzo.

Dónde: Plaça de Tetuán, 18 Bajo Derecha. Valencia.

Tel.: 963 52 10 81.

Precio del menú: 60 euros.

www.restaurantelienzo.com