¿Has convocado a tus amigos para ver el fútbol?

-¿Os apetece ver el fútbol frente a una cuidada selección de dim sums? Sabed que llamando a Don Lay Home es posible. Además, acompáñalos de los ya icónicos canelones al vapor de char siu del establecimiento de Nieves Ye. Incluso, de los hakao de langostino con tinta de calamar; imprescindibles en cualquier comanda, como también lo es la berenjena cantonesa en salsa con lomo de cerdo y migas de bacalao, el pollo de corral con picante kung pao o su particular versión del cerdo agridulce con piña laqueada. No os olvidéis que los arroces y los tallarines de pasta fresca casera, elaborada al día, completan una propuesta que merece mucho la pena (Tel.: 910 916 319 y “delivery” a través de Glovo).

-El equipo arzabalero ha creado una selección de cada una de sus marcas con nuestros platos favoritos (Arzábal, Kirikata, KA, Cocido Madrí o Hermanos Pollo). Así que podéis pedir a través de cada una de las páginas web propias o en la plataforma Glovo. Además, gracias a la opción de Glovo “Arzábal Market”, quienes nunca se ponen de acuerdo encontrarán una solución, ya que ofrece la posibilidad de elegir platos de las cinco marcas en un mismo pedido o adquirir el menú combinado. Tomad nota: el menú Eurocopa lo componen cecina, ensaladilla rusa con ventresca, croquetas de boletus, tartar de atún rojo, salteado de arroz con trufa y setas y fondant de chocolate , todo ello acompañado de cuatro tercios de cerveza Damm. Mientras que quienes prefieren algo muy madrileño y los sabores de siempre con toque chulesco, tienen la opción de disfrutar del Menú Eurocopa de Cocido Madrí, con patatas bravas, mejillones tigre , croquetas de jamón, albóndigas y dos empanadillas de nutella.

-Una buena gastronomía china nos la trae a casa Shang Hai Station desde cualquiera de sus cuatro locales en Madrid (C/ Arturo Soria, 51. Tel. 91 831 01 49; Juan Bravo, 25. Tel. 91 237 42 76; Clavel, 7, Plaza Pedro Zerolo. Tel. 91 283 50 59; Avenida del Camino de Santiago, 1. Las Tablas. Tel. 91 831 02 07. www.shanghaistation.es). ¿Qué pedir? Dumplings, rollitos, brochetas o wonton -que si no somos capaces de elegir, lo mejor es pedir la selección con un variadito-, arroces y fideos con los sabores asiáticos más reconocibles. Y, sobre todo, muchos platos que sorprenden con ingredientes poco habituales, como el loto, del que sacan partido desde la hoja a la raíz. De hecho no deberá faltar en el pedido uno de los entrantes hechos con la parte más crujiente, el tallo de flor de loto relleno de gambas, unos bocaditos rebozados y fritos, nada grasos y con un sabor nuevo para muchos paladares. Tampoco los arroces, especialmente el papillote de arroz con marisco. Buenísimas son las láminas de ternera con especias y verduras, una exótica y refrescante ensalada de aguacate con frutas de temporada, el udón de arroz salteado al wok o sus pinchitos de pollo ensartado al estilo Hakka. Solo tenéis que consultar en Deliveroo, Just Eat o Glovo cuál aparece en vuestra zona de reparto.

-El Café Comercial ofrece servicio de “delivery” y “take away” para trasladar la cocina honesta de Pepe Roch a los hogares de los madrileños. Sabores tradicionales y el mejor producto son la premisa de cada uno de los platos que se sirven en el Café Comercial. Nos quedamos con la ensaladilla, con las ya míticas patatas bravas con alioli, las albondiguillas de vaca vieja guisadas en salsa clásica con azafrán, el canelón de rabo de toro en su jugo con bechamel y portobello y con el solomillo wellington. Una variada carta de vinos se encarga de completar la oferta. (Pedidos: delivery con Glovo y take away en el teléfono 91 088 25 25).

-Ninja Ramen viene cargado de sorpresas para no salir de casa y disfrutar de todos los partidos de La Roja. El restaurante que cuenta con una propuesta gastronómica inspirada en las antiguas y populares izakayas japonesas, cuya recreación nos teletransporta al Japón de los samuráis a través de paredes y suelos de madera, banderas y carteles festivos, resulta un auténtico viaje a la gastronomía del país nipón y sus ferias tradicionales, todo junto a su plato estrella: el ramen, y sus múltiples versiones, además de diferentes okonomiyakis (tortillas japonesas), baos y platos de udon. Con motivo de la Eurocopa, en Ninja Ramen puede disfrutarse de un 10% de descuento en pedidos superiores a 15 euros, a través de Deliveroo y JustEat, un 10% de descuento en gyozas y baos, a través de Glovo y, sólo a través de su web, una cerveza Mahou de regalo por cada plato de la carta que se pida. Y, además, otra cerveza de regalo por cada 10€ de consumición (Calle Barceló, 1. Madrid).

-Barbacoa y fútbol es un dúo imbatible, más si sobre la parrilla colocamos la nueva gama de carnes frescas de COVAP de cerdo ibérico, vacuno y cordero. Una selección de cortes procedentes de animales criados por los ganaderos de la Cooperativa, que se presentan en un formato skin más cómodo y sostenible que permite conservar mejor el producto. Con un 75 por ciento menos de plástico, el envase facilita toda la información al consumidor sobre el modelo de trazabilidad 360º de COVAP y garantiza una mejor conservación y frescura del producto . .. . . . Esta selección de carnes de calidad y jugosidad excepcional presenta una serie de cortes nobles listos para llevar como pluma, secreto, lomo, presa, carrillada o solomillo en cerdo ibérico; chuletas, chuletas de pierna y carrillón en cordero; y presa fileteada, medallones de solomillo, chuletón y entrecot en vacuno. www.carnescovap.com.

-INLAC nos sugiere una tabla de quesos suaves y equilibrados, acompañados de membrillo, aceite de oliva, pan de picos y uvas. Por ejemplo:

Fresco: Un chorrito de aceite de oliva virgen extra arbequina y a comer

Tetilla: La suavidad hecha crema del clásico gallego

Cabra tierno sin lactosa: Un toque dulce y suave acidez

Mezcla semi: Para comer en todo momento

Oveja curado: El queso de la despensa de siempre

-No os olvidéis de comprar los platos preparados de Aguinamar. Entre ellos, los mejillones de tomate Aguinamar. Si les añadimos tres patatas, mejillones en salsa de tomate Aguinamar®, media cebolla, medio pimiento rojo y medio verde, un diente de ajo, curry al gusto, mayonesa y salsa picante kimchi obtenemos un platazo redondo. ¿Cómo hacerlo? Cortar las tres patatas en cubo y freírlas. Sofreír la media cebolla, el medio pimiento rojo y el medio pimiento verde. Añadir un diente de ajo y una pizca de curry al sofrito. Después, verter la salsa de tomate de los mejillones de Aguinamar® a la mezcla y triturar el sofrito. Mezclar el sofrito triturado con dos cucharadas de mayonesa y una cucharada de salsa picante kimchi. Colocar en una bandeja las patatas fritas con la salsa elaborada y los mejillones de Aguinamar® y ¡listo!