Esta tarde sabremos cuál es el mejor restaurante del mundo

Hoy celebramos la fiesta de la gastronomía. The World’s 50 Best Restaurants, patrocinado por S. Pellegrino y Acqua Panna, anuncia esta tarde el nombre del mejor restaurante del mundo y lo hace dos años y tres meses después de su última edición, en la que Mirazur, de Mauro Colagreco, fue coronado como el mejor del globo durante una cita que tuvo lugar en junio de 2019 en Singapur. Desde entonces, las limitaciones, las restricciones y la prohibición de viajar debido a la pandemia nos han marcado a todos.

Hay quienes opinan no deja de ser un circo mediático, que sólo sirve para alimentar la competitividad y el ego entre los cocineros, mientras que otros encuentran necesaria la clasificación para llenar sus mesas con comensales que acuden desde cualquier punto del mundo. Reflexiones aparte, a nosotros la última cita nos dejó con un muy buen sabor de boca, ya que la alta gastronomía española se alzó con el protagonismo que se merece y demuestra que más allá de nuestras fronteras continúa teniendo una gran repercusión. Interesan mucho los caminos culinarios que están abriendo y abren los cocineros españoles.

Dicho esto, esta tarde parte como favorito Noma, espacio situado en Copenhague y dirigido por René Redzepi, recién reconocido con la tercera estrella Michelin, que en el último ránking ocupo la segunda posición. Pisándole los talones, en el tercer lugar, se encuentra Etxebarri, así que sí el templo de Bittor en Axpe (Vizcaya) también aparece en todas las quinielas, ya que Mugaritz, con Andoni Luis Adúriz al frente, ocupa el séptimo escalón, y Disfrutar, liderado por los tres ex elBulli Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, se sitúa desde hace dos años en el noveno. Buenas posiciones, ya que se encuentran dentro del top 10 de los mejores establecimientos del globo.

Pionero en el arte de dominar y susurrar al fuego, Bittor Arginzoniz es el mejor parrillero del mundo. Acude a pocos congresos y poco se deja ver en las ceremonias gastronómicas ya que, dice, sólo le gusta hablar con el fuego. Por eso, su sitio se encuentra entre las brasas de su asador y no falta a un servicio, porque le parece una falta de respeto hacia quien viaja a su casa desde cualquier punto del planeta.

Recordad que las reglas del tan competitivo juego han cambiado. Sí, los restaurantes que ya han encabezado la lista una vez, no repiten, pero sí entran en el grupo denominado «Best of the Best» (lo mejor de lo mejor). Lo forman: The Fat Duck, de Heston Blummethal; Ostería Francescana, de Massimo Bottura; Eleven Madison Park, con Daniel Humm al frente; The French Laundry, de Thomas Keller; y El Celler de Can Roca, dirigido por los hermanos Roca. Es una sabia decisión, cuyo objetivo es dar paso a otros establecimientos: «Es un cambio muy positivo y una innovación interesante que permite que diferentes cocineros de todo el mundo que hemos tenido una relevancia continuemos conectados y descubriendo proyectos gastronómicos interesantes en todo el mundo. El sueño de ser número uno lo va a poder vivir mucha más gente y eso es bueno», comentó en su día Joan Roca al conocer las nuevas normas. Asimismo, tened en cuenta que se trata de una lista de restaurantes, no de cocineros, que para cuyo horneado votan más de mil profesionales del ámbito gastronómico, que escogen sus establecimientos favoritos repartido en 26 regiones de los cinco continentes.