El Food Hall de Galería Canalejas, premio New Business Model 2022

Desde que Centro Canalejas Madrid (CCM) abriera sus puertas, en septiembre de 2020, no ha dejado de cosechar premios y reconocimientos que prestigian los distintos servicios que oferta. En esta ocasión, el Food Hall de Galería Canalejas ha sido el espacio reconocido como New Business Model en los Horeca New Business Models Awards 2022.

La distinción, otorgada por la prestigiosa feria Hospitality Innovation Planet (HIP), destaca el innovador concepto de negocio al que responde así como su contribución a impulsar el sector turístico y hostelero de Madrid.

La entrega de premios tuvo como escenario el Hotel Four Seasons, primero de la cadena canadiense en España y que se ubica en Centro Canalejas Madrid. Precisamente su directora general, Emma Gómez, fue la responsable de recoger el premio. El encuentro sirvió, además, para poner de relieve la apuesta del sector hostelero por la transformación del modelo de negocio, la incorporación de la innovación en este y la identificación de nuevos productos que permitan alcanzar la excelencia en toda experiencia gastronómica.

Más de 4.000 m2 de superficie acogen una de las más singulares propuestas gastronómicas de Madrid y del resto del país. Integrado en Galería Canalejas y con acceso desde la emblemática Calle de Alcalá, el Food Hall cuenta con un total de 13 restaurantes de diferentes estilos y nacionalidades, entre los que destacan los conceptos que reconocidos chefs han diseñado en exclusiva. Este nuevo hotspot en la ciudad es perfecto para cualquier ocasión por su variada y cuidada oferta culinaria para todos los públicos, su amplio horario y su ubicación en el vibrante corazón cultural de la capital.