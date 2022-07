Toño Pérez: “Nos hemos enterado por el tuit de la policía”

Hablamos con Toño Pérez y, según nos reconoce, hasta él y José Polo han conocido la noticia a través de un tuit escrito por la policía nacional, que dice así: “Detenidos los dos presuntos autores de uno de los robos más mediáticos de los últimos años. Tras una planificación milimétrica del robo, sustrajeron 45 botellas de vino valoradas en 1.648.500 euros en el restaurante Atrio”. Están felices: “Mañana sabremos más, porque estamos de viaje fuera de Cáceres”, dice Toño, cocinero con dos estrellas Michelin y dos Soles Repsol. Durante este tiempo, han recibido una compensación económica por parte del seguro, pero nada comparable con el valor también sentimental de las 45 botellas de vino robadas de la bodega del Relais Château, una de las mejores del mundo: “Ha sido un gran trabajo de la policía y, claro, estamos contentos. Habíamos cerrado página y terminado con el duelo”, añade el chef, al tiempo que explica que, según les ha contado la policía encargada del caso “éste no está cerrado. Sólo hemos localizado a quienes sustrajeron las botellas, porque fue un encargo seguro, porque no son botellas fáciles de vender en el mercado. Todavía no nos han dado más detalles, así que poco sabemos más. Las Domaine de La Romanée Conti están numeradas y cada una tiene nombre y apellido. Son ejemplares únicos», apunta.

Recordemos que el robo se cometió el pasado 27 de octubre y una de las etiquetas está considerada como única en el mundo. Se trata del Château d’Yquem, de 1806, valorada en 310.000 euros. Según palabras de José Polo: «Eran 45 botellas muy especiales compradas desde hace décadas con mucho esfuerzo y cariño con la intención de hacer en Cáceres una de las mejores bodegas del mundo».

Al parecer, los artífices fueron un hombre y una mujer, profesionales en el asunto, que se alojaron en el hotel tras realizar la reserva con un documento falso de nacionalidad suiza. Lo que no llamó la atención al personal del Relais Château es que después de cenar quisieran visitar la bodega, algo que suelen hacer todos los comensales tras disfrutar del menú degustación. De madrugada, pidieron a la persona que estaba en ese momento en recepción si les podía subir algo de comer. Fue el momento en que accedieron a la bodega con una tarjeta de acceso. De ahí que quedara registrado que entraron entre las dos y las cinco de la madrugada.

Se desconoce la identidad de los ladrones ya detenidos, pero la policía sí ha confirmado que su captura ha sido complicada, ya que pocos días de realizar el hurto abandonaron nuestro país. Hace unas horas han sido arrestados en el puesto fronterizo croata de Karasovici Sutorina, procedentes de Montenegro, tras la investigación y coordinación de la Policía Nacional en colaboración con agentes de Europol e Interpol, la Policía Fronteriza de Croacia y la Agregadurías de Interior de España en Rumanía y Países Bajos.

La bodega de Atrio es una de las mejores del mundo y los vinos sustraídos no han aparecido. Entre ellos, destacan los Romanée Conti, cuyas botellas están numeradas: «Por ponerte un ejemplo, el 00168, del 82, sólo hay una en el mundo». Si echan un vistazo a la carta de vinos de Atrio, con verdaderos tesoros vitivinícolas, el precio del Romanée-Conti Grand Cru 1987 era de 12.100 euros y el 1999 Magnum, de 19.200. Sin embargo, la que más les duele es la pérdida del Chateau

d´Yquem, de 1806, que adquirieron en el año 2000 en una subasta en Londres por seis millones de las antiguas pesetas. Tesoro que estuvo a punto de morir hace dos décadas al romperse el cristal del cuello de la botella, avería que pudo ser restaurada, de ahí que sea identificable en el mercado. Para ambos, es «la botella», imposible de sustituir: «No han robado dinero, ni siquiera objetos, nos han arrancado parte de nuestra historia», confesaron Toño Pérez y José Polo pocas horas después del robo.