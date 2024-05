Alta Alella Mirgin Blanco y Rosé 2020: las opciones para amar el cava

La familia Pujol-Busquets presenta la nueva añada 2020 de dos Cavas de Guarda Superior que embotellan la quintaesencia de un vino de corte fresco: MIRGIN Reserva y MIRGIN Rosé Reserva. Dos referencias que subliman el carácter mediterráneo de la bodega y que son una excelente puerta de entrada a los otros cavas de gama superior de la familia; desde los Laietà Gran Reserva a los Paraje Calificado Mirgin Opus y Mirgin Exeo, y hasta los grandes cavas de colección como los multipremiados Alta Alella 10 y Mirgin Exeo Evolució+.

A través de la delicadeza, los aromas a fruta y la estructura, este dúo seduce a nuevos consumidores que quieren iniciarse en el mundo de las burbujas, como constatan los

expertos. Recientemente, MIRGIN blanco 2019 fue distinguido como mejor “Entry Level Catalan Sparkling Of The Year” (Mejor espumoso catalán del año de entrada de gama) en el informe publicado por el reputado medio del Master of Wine Tim Atkin. Además, Tom Hewson, autor del informe, aseguró que este cava es “everything you could hope for” (todo lo que uno puede desear). Por su parte, la gurú internacional del vino Samantha Cole-Johnson en JancisRobinson.com lo describió como un cava

“absolutely lovely” (absolutamente encantador).

MIRGIN y MIRGIN Rosé son dos cavas especiales, por diversas razones. En primer lugar, las uvas se cultivan en ecológico y se vendimian a mano en el punto de maduración óptimo para obtener cavas frescos y equilibrados. En 2020 se cosechó pronto a causa de las lluvias de la primavera y las altas temperaturas del mes de agosto. El blanco está elaborado con Pansa Blanca (Xarel·lo), Macabeo y Parellada, y el rosado con Mataró (Monastrell), y ambos salen al mercado tras una crianza de entre 20 y 40 meses.

En segundo lugar, la familia Pujol-Busquets forma parte del selecto ‘club’ de elaboradores que cuenta con el prestigioso sello Elaborador Integral, que identifica a las bodegas de la D.O. Cava que llevan a cabo todo el proceso de elaboración en su propiedad, de principio a fin. Solo otras 14 bodegas de toda España pueden lucir este marchamo en sus etiquetas.

Y, por último, su carácter salino que aporta frescor al cava, fruto de la proximidad del viñedo al mar Mediterráneo (a menos de 2 km). Las cepas crecen en un paraje único y singular situado en el territorio Comtats de Barcelona – Serra de Mar, en el Parque Natural de la Serralada de Marina.

Una de sus particularidades es el Sauló, un excepcional suelo arenoso de granito en descomposición que otorga acidez natural al vino.