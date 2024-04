La autora Claudia Polo nos enseña con "Entorno" el libro definitivo para "improvisar y triunfar en la cocina"

Alrededor de las diez de la mañana un pequeño equipo de La Razón se desplaza hacia la calle madrileña El Barquillo, número 40, en el barrio de Justicia. A estas horas, cuando las señaléticas de las farmacias de la zona marcan casi los diez grados, las panaderías de desprenden el olor al pan recién horneado. En el local situado en esta dirección se encuentra la tienda de alimentación Petramora, un minimarket dedicado a la venta de productos gourmet de una calidad excelsa. Este lugar es el elegido por la joven Claudia Polo (Zaragoza, 1999) para presentar a las diez y media de la mañana su primer libro en solitario"Entorno" (Ediciones Destino), que salió a la venta el pasado 27 de marzo.

Se trata de un manual de alimentación consciente y comida de entorno con el que la autora, graduada en Gastronomía y Artes Culinarias por el prestigioso Basque Culinary Center, pretende que los lectores conozcan e improvisen en la cocina "Con lo que tenemos en casa". La escritora zaragozana, que da a conocer sus trabajos a través de su cuenta de Instagram (@soulinthekitchen), donde atesora una milicia de seguidores (más de 126.000), profundiza en las implicaciones ambientales, sociales y culturales que conlleva cocinar y en la idea de ser conscientes y consecuentes de cómo las decisiones alimentarias impactan en el entorno. "La cocina es entorno. Todos formamos parte de él y tenemos la responsabilidad de mejorarlo", ha expresado.

La intención de escribir este libro, según Claudia Polo, es ayudar a los lectores a "expandir las paredes de la cocina y hacer hueco a nuevos ingredientes (desde la curiosidad y el respeto) y a otras culturas gastronómicas". Incluye, entre sus páginas, recetas escritas con un estilo ensayístico-narrativo para cocinar con diferentes técnicas de elaboración (en el horno, en la olla, en crudo y en la sartén). El texto, además, va ilustrado a través de unas fotografías que, captadas por su amigo Juan Puente, escenifican la cotidianidad en la cocina y expresan a la perfección, en palabras de la autora, "la cocina de entorno".

Presentación del libro Entorno de la escritora Claudia Polo. © Jesús G. Feria. Jesús G. Feria Fotógrafos

Pregunta: "Entorno" es tu primer libro en solitario donde plasmas los valores gastronómicos aprendidos a lo largo de tu vida. ¿Qué motivo te ha llevado a escribir el libro? ¿Por qué el título "Entorno"?

Respuesta: Sí, "Mañanitas" fue el primer libro. Fue una autoedición que escribí junto a Blasina Rocher. Nosotras lo ideamos, nosotras lo guisamos y nosotras lo distribuimos. Fue un proceso editorial distinto al llevado a cabo en "Entorno". El motivo que me ha llevado a escribir mi último libro es la necesidad de recolectar, ordenar, hacer un discurso más o menos coherente de todo el trabajo diario reflejado en las redes sociales. Escribir me encanta, lo hago todos los días. Trabajo escribiendo todo el rato, entonces era como algo muy natural para mi y que ojalá esto pueda continuar. En cuanto al título, la idea surgió como un "chas". Como sabía de lo que quería hablar, de mis ideas, de mi trayectoria y de mi visión, apareció la palabra que titula el manual de cocina. Sonaba muy bien, me gusta mucho la sonoridad de la palabra.

P: La palabra "Entorno", además, conecta mucho con los productos locales.

R: Claro, sobre todo ubica que lo que comes dibuja un entorno. Hay un momento en el libro que intenta dibujar todas las cosas que se te ocurren, que aparecen después de comer: desde quién ha recolectado un producto, quién lo ha transportado, dónde lo has comprado, también si has sido involucrado. Creo que es como una invitación a dibujar tu propio entorno o a decir cómo construir el entorno que a ti te gustaría estar formando.

P: La alimentación, al final, es cultura.

R: Totalmente. Es de todo, implica muchas cosas. Une sostenibilidad, salud y gastronomía. En el momento en el que nos encontramos, por el tipo de sistema alimentario en el que estamos, toda esa complejidad no la vemos. Comemos de forma muy rápida, muy automática, muy poco ubicada... Y en el momento en el que vislumbras todo eso, yo creo que se come de otra manera, pues lo intentas hacer más afín a unos valores. Es algo político, pues lo que comes tiene efectos.

Presentación del libro Entorno de la escritora Claudia Polo. © Jesús G. Feria. Jesús G. Feria Fotógrafos

P: ¿De dónde viene tu vocación por la cocina?

R: Yo creo que es algo muy familiar. La cocina es algo familiar, porque es de dónde viene todo. En mi casa se le ha dado mucha relevancia siempre al momento de la mesa, sobre todo mi padres. Mi casa siempre ha sido de montar mesas grandes y mi padre es algo que disfruta mucho haciendo. Además, mis padres, desde muy pequeña, me hicieron muy partícipe de la cocina.

P: En un mundo donde predomina la inmediatez y la comida rápida ¿este libro puede conectar con los conocimientos gastronómicos tradicionales?

R: Diría que sí. Creo que es un libro que mira hacia atrás, porque sí que creo que hay muchas cosas de atrás que nos pueden servir ahora. Antes era posible hacer un guiso de muchas horas en la cocina porque estaba la mujer de la casa al cargo de lo doméstico, pero ahora, con la incorporación de la mujer al mercado laboral y los avances del feminismo, no hay nadie. Ahora tenemos otras herramientas para coger los conocimientos gastronómicos tradicionales y aprovecharlos para el día a día.

P: Hablas en tu libro de que "la cocina de entorno va más allá de lo local" ¿A qué te refieres con esta expresión?

R: Me refiero a que puedes cocinar con lo que tengas en la nevera. No necesitas algo específico para cocinar. El libro enseña a improvisar, a probar, a bailar en la cocina.

P: Cuando un lector termine de leer el libro, ¿qué esperas que aprenda?

R: Espero que haya conseguido ver cuáles son todos esos agentes que hay detrás de la alimentación. Es decir, que piense en un productor, que piense en la tierra, que piense en dónde va su dinero... En el momento en el que tienes conocimiento sobre eso, puedes tomar decisiones.

P: Para terminar, ¿destacarías alguna parte del manual de cocina que más te haya gustado?

R: Me ha gustado mucho hacer, por ejemplo, la parte de las legumbres, que para mí es un ingrediente esencial para cocinar. Es, además, un ingrediente esencial para nuestra nutrición.