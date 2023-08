El chiringuito de Julián Marmol: Artrutx Sea Club, un destino en Menorca donde las puestas de sol son mágicas

La isla de la calma es su destino de desconexión y en Menorca, más gastronómica que nunca, Julián Mármol también ha comenzado la tercera temporada de Godai, un proyecto sólido, situado en Lago Resort Menorca, al que acudimos cuando el antojo de elaboraciones «japo» nos puede. Cuidado, si prueba el buñuelo de gamba roja de Menorca tendrá que pedir el segundo, es adictivo. Para continuar con el elegante futomaki tempurizado de langosta con caldereta de su coral, con la gyoza de ternera con la autóctona vedella vermella menorquina y con el fino bacalao black cod shiromiso con cebolleta de su huerta marinada en miso y yuzu. Cala’n Bosch, una de las calas más cercanas a Ciudadela, es uno de enclaves idóneos para disfrutar de unos días y, por supuesto, dejar las horas pasar en la playa de Son Xoriguer. En Yugo The Bunker, dice, sirve su «interpretación del sushi siempre respetando el producto principal añadiendo alguna materia prima que sume al conjunto y jamás la enmascare». Asimismo, dirige varios espacios privados, uno precioso en el Four Seasons, inspirado en los telares de Kenzo Takada, al que acceder y salir sin ser visto, otro en el citado Yugo y, por último, Le Club, situado en su misma casa, de donde parten las recetas a degustar en todos sus restaurantes. Monchis y The Eight, en Canalejas, si no los conocen, no esperen, lo mismo que Okasan, concepto con el que se acerca al común de los mortales. Por eso, el volumen de trabajo diario le hacen merecedor de unas merecidas y obligadas vacaciones.

En la isla, a día de hoy tan de moda, nos habla del faro de Artrutx, uno de los más emblemáticos al que ir siempre tras una larga jornada en barco o en la playa, a la que Julián acude con algún número de la revista «Apicius» (Montagud) bajo el brazo. Llega aún, incluso, embadurnado de sal y con los pies con restos de arena. Porque la hora perfecta para hacerse con una mesa es justo antes de la puesta de sol y despedirlo pomada bien fría en mano.

Sonrisa imborrable

Las noches de luna llena son un auténtico espectáculo en los que la música en vivo se convierte en un ingrediente más. El cocinero nos lo recomienda, porque el ambientazo que se respira envuelve al comensal de un buen rollo mayor que con el que ha entrado. También, por la calidad-precio de la propuesta, de ahí que lleve casi tres años visitándolo cada temporada. Estos son algunos detalles que exige a un chiringuito diez a los que se suma que la comida esté rica, por la que se paga un dinero aceptable, imprescindible para pasar una tarde-noche agradable, sobre todo si ha sido atendido por un camarero amable con una sonrisa en la boca imborrable.

Como cocinero de elaboraciones japonesas que es, es un entusiasta de los crudos, por eso nos sugiere el japo taco, bocado reconocido como la mejor tapa de atún rojo de España de este año. Se trata de un taco crujiente de este pescado con guacamole y especias niponas, que debe anteceder a la ensaladilla con vestresca y piparras, a la ensalada de tomate, recolectado en el huerto del citado complejo hotelero, stracciatella de burrata y pesto genovés, al steak tartar con huevo campero, hecho a baja temperatura, mayonesa trufada y tostas crujientes, además de a los huevos rotos con gambas rojas de la isla. Plato emblemático.

Su recomendación: carpaccio de gamba roja de Menorca y huevos con pulpitos

► Dónde:

Paseo Marítimo. Cap d’Artrutx. Menorca.

► Teléfono: 638 81 09 64.

► artrutx.com