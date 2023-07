El chiringuito de María José Martínez: El Líos, donde saborea un buen pulpo a la brasa en un paraje con playas vírgenes

Situado en la cala de Calnegre, en Lorca (Murcia), es el preferido de la cocinera de Lienzo (Valencia), ya que se encuentra en un maravilloso paraje natural y muy cerca de esas playas vírgenes en las que lo mejor es olvidarse del reloj. En su caso, lo cumple y desconecta haciendo esnórquel. Se trata de un destino que le apasiona, porque cada verano acude con su familia a disfrutar de los arroces y de unos productazos elaborados a la brasa, ya sea el pulpo, el gallo Pedro, unas maravillosas sardinas o cualquier joya del mar procedente de las lonjas cercanas, tanto de Águilas como de Mazarrón, para disfrutar con una refrescante ensalada. Como buena cocinera que es, valora la calidad de las materias primas, pero también que el chiringuito esté muy bien ubicado en un enclave en el que no moleste la naturaleza ni dañe el medioambiente: «Se come y se bebe muy bien y, además, me gusta porque es un chiringuito como los de antaño en el que no ponen una música atronadora, que es lo que se lleva», dice la defensora de la apicultura urbana al tiempo que confirma que es justo esa la clave de que temporada tras temporada reciba la visita de locales y foráneos en busca de un lugar que transmita paz en el que disfrutar de unas raciones hechas con todo el cariño. Reconoce no ser clienta asidua de este tipo de conceptos, pero sí cree que si en ellos se cuida el producto, el comensal volverá a su lugar de origen con un buen sabor de boca siempre y cuando reciba un buen trato, a pesar de que «el precio medio de este tipo de sitios es bajo y lo normal es contar con los trabajadores justos para ofrecer un servicio rápido», añade.

Para quien tenga previsto escaparse a la zona, nos da otra pista: Rockola Summer Club La Azohía, en la playa de El Cuartel, en La Azohía (Cartagena). Aquí, continúa, más que a pegarse un homenaje le gusta acudir justo en la puesta de sol con sus amigos y disfrutar una cerveza bien fría. De escoger otra bebida, opta por el clásico tinto de verano y, si la ronda va de cócteles, una refrescante mimosa, con cava o champán y naranja, o un Aperol Sprit entran dentro de sus preferencias. Después de un día de mar, el gazpacho es de sus sopas frías preferidas, que deja que emulsione bien y añade jamón, casi en polvo, y unos picatostes, que aporten un toque crujiente. Entre los pescados, el gallo pedro frito, hecho con un rico aceite de oliva virgen extra a 180 grados, bien de sal y pimienta, que reboza en harina de maíz: «Lo frío y lo escurro para que quede crujiente para chupar los huesos de la cabeza, que es donde está todo el colágeno. Lo acompaño de una mayonesa refrescante con limón». El arroz al horno es su favorito, un un espectáculo culinario hecho con todas las sobras del cocido, con los garbanzos y el arroz al punto para que se quede la costrita arriba: «Cada vez que voy a Murcia, lo hago más que la paella. Y, si en invierno lo haces dentro de una calabaza es una locura», culmina antes de desvelarnos su ensalada por excelencia en verano, la de su abuela, hecha con pepino cortado en «brunoise» colocado en una fuente con vinagre, sal, pimienta, orégano, hielo y el aceite de oliva virgen extra, variedad picual: «Es el cielo en verano».

Su recomendación: el pulpo, las sardinas a la brasa y los arroces

Pulpo a la brasa La Razón

► Donde:

Cala de Calnegre. Murcia.

► Precio medio: 35 euros.

► 650 96 2529

► @chiringuito_el_lios