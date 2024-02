Classica Hacienda López de Haro Gran Reserva 2012 triunfa en The Rosé Report 2023

La experta en vinos rosados Elizabeth Gabay MW elige un Rioja de más de una década como el mejor que ha catado en el año para su informe The Rosé Report 2023, un ranking de más de 220 vinos rosados de todo el mundo, publicado por la revista Club Oenologique.

La Bodega Hacienda López de Haro (San Vicente de la Sonsierra) es la responsable de esta rareza, un vino sutil y delicado que ha conquistado a la crítica mundial.

El rosado riojano Classica Hacienda López de Haro Gran Reserva 2012, de Bodega Hacienda López de Haro (San Vicente de la Sonsierra) ha conseguido el primer puesto del ranking de los mejores rosados que elabora la Master of Wine británica experta en rosés Elizabeth Gabay. Classica ha conseguido 96 puntos, superando a vinos de zonas donde el rosado tiene gran importancia como la Provenza y el Ródano en Francia, la Toscana y Campania en Italia, y otras zonas destacadas en Argentina o California.

Classica, en su añada 2012, es además la referencia más longeva de la lista, algo que Gabay elogia en los rosados premium, objetivo principal del análisis de este informe, y especialmente en el riojano.

El vino se elabora únicamente en añadas excepcionales. La anterior añada, 2009, consiguió situarse entre los 50 mejores vinos del mundo en los prestigiosos Decanter World Wine Awards, uno de los pocos concursos donde los jueces catan a ciegas. Alcanzó los 97 puntos y una medalla de platino, siendo el primer rosado riojano en conseguirlo. "The Rosé Report 2023" es un informe divulgado por Club Oenologique, publicación especializada en vino y estilo de vida, que pertenece al grupo "International Wine and Spirit Competition" (IWSC). Su autora, Elizabeth Gabay MW, es considerada la mayor experta en vinos rosados del mundo, y ejerce como crítica, escritora y consultora. Ha publicado varios libros sobre la materia, entre ellos “Rosado: Entendiendo la Revolución del vino Rosado” y “Rosados del Sur de Francia”, y colabora a menudo en publicaciones como Decanter, The Drinks Business y Meininger.

Con la colección Classica, Hacienda López de Haro rinde homenaje a personalidades que contribuyeron al esplendor de Rioja en plena belle époque. Además, supone una reinterpretación de aquellos vinos finos riojanos que consiguieron colocar a la D.O. en las mejores mesas del mundo hace más de un siglo. Son vinos con largas crianzas en roble nuevo y usado, que dan protagonismo por igual a los aromas frutales y a los de la madera, demostrando una gran vocación de guarda, elaborados únicamente en vendimias especiales.