La DOP Jamón de Teruel presenta su nueva campaña “Marcado a frío”

La DOP Jamón de Teruel ha presentado su campaña “Marcado a frío”, financiada con fondos europeos, con la que se quiere dar a conocer las propiedades del Jamón de Teruel haciendo hincapié en la importancia del frío de la provincia en el proceso de elaboración del producto. Un frío que hace que necesite menos sal para su curación. Esta particularidad lo convierte en un producto singular y saludable a la vez que sostenible dado que toda la cadena de producción del Jamón de Teruel se desarrolla sin salir de la provincia, fomentando la economía circular.

El claim elegido para la campaña es ‘Marcado a frío’, destacando el sabor excelente, suave y natural del Jamón de Teruel cuyo principal símbolo de identificación es una estrella de ocho puntas grabada a fuego en su piel junto a la palabra de Teruel. El Consejo Regulador de la DOP Jamón de Teruel pretende, con esta nueva campaña de promoción europea, posicionar el Jamón de Teruel Denominación de Origen Protegida como un jamón de mayor calidad frente a otros jamones. El objetivo último es el de favorecer el consumo y la divulgación de este producto avalado con el marchamo de calidad de la Denominación de Origen Protegida (DOP).

Para el presidente de la DOP Jamón de Teruel, Ricardo Mosteo, uno de los atributos por los que se conoce a Teruel es el frío, motivo por el que en las gráficas de campaña el claim es “Marcado a frío” y la imagen es una pieza de Jamón Dop de Teruel como si fuera “Excalibur” saliendo de la piedra. “Un sabor tan elegante solo puede conseguirse aquí, -apuntaba Mosteo- porque cuanto más frío, menos sal es necesaria para el curado de la pieza”.

“Es una gran satisfacción no sólo para Teruel sino para toda España que el Jamón de Teruel haya sido elegido por la Unión Europea (UE) para promocionar los alimentos de España”, aseguraba el director general de la Industria Alimentaria, José Miguel Herrero que se mostraba “orgulloso de apoyar campañas como la de este producto emblemático, uno del club de elegidos por la Unión Europea”. “Lo que no se cuenta no existe”, afirmaba el director general.

“El Jamón de Teruel es un buque insignia que trasciende lo gastronómico y nos ayuda a poner Aragón en el mapa mundial”, afirmaba el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona que recalcaba que el Jamón de Teruel y su Denominación de Origen son unos embajadores imprescindibles para la promoción de los Alimentos de Aragón. Así mismo, destacaba el compromiso de la “familia productora del porcino turolense” con la nueva campaña de promoción del jamón al tiempo que recordaba que el sector porcino supone ya el 7 por ciento del PIB aragonés y su producción alcanza cerca del 50 por ciento en el sector cárnico turolense.