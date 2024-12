José Andrés: «Todas las ayudas deben llegar»

Un familiar de José Andrés falleció en la DANA: «Fue un shock, porque me encontraba en Paiporta cuando me comunicaron lo sucedido», afirma el cocinero y fundador de la ONG World Central Kitchen, quien ayer desmigó los datos sobre el trabajo realizado desde aquel fatídico 29 de octubre. Han pasado 51 días y WCK ha preparado más de cinco millones de comidas y, entre ellas, un millón han sido calientes, ya que se encendieron las cocinas de 37 restaurantes, así que se llegaron a distribuir hasta cien mil diarias. Se han repartido más de 300.000 sándwiches, llegaron 435 toneladas de verdura y fruta fresca, se han ofrecido 60 toneladas de pan y otras 10 de pescado: «Los cocineros lo han dado absolutamente todo en esta DANA», dice poco antes de insistir en que se siente orgulloso del sector al que pertenece. Sobre todo, porque su equipo y la iniciativa «Desde Valencia para Valencia», con Camarena, Begoña Rodrigo y Dacosta al frente, se han apoyado. De hecho José Andrés, ha contribuido con un millón de dólares: «Cuando los cocineros se unen para trabajar es cuando la ayuda es más eficiente. Como español, me siento orgulloso de la espontaneidad de la gente joven», prosigue. Porque han sido 15.000 los voluntarios que han participado en la activación de los pueblos destrozados: «El lodo que han quitado, la de coches que han movido, la basura que han retirado y los abrazos que han dado es una cosa épica», añade uno de los autores del libro «Las recetas de World Central Kitchen» (Planeta Gastro), cuya recaudación de las ventas va integra a la ONG.

Reactivación de comercios

Junto a su equipo al que pertecece Pepa Muñoz, de El Qüenco de Pepa, aún va a continuar al pie del cañón. Por lo menos, diciembre y enero, de hecho, ya andan organizando las comidas de Navidad: «Seguimos yendo puerta a puerta para atender a la gente mayor y dando esa ayuda concreta en los barrios más humildes. Hemos venido a sumar. Aparte de comida y agua, hay quienes necesitan sentirse queridos y ver que se les escucha». Incluso, han ayudado a la reactivación de 35 negocios en Albal, Picanya,Paiporta, Masanassa, Catarroja, Alfafar, Sedavi y Algenesi, ya que «es muy importante la reapertura de los pequeños comercios en todos estos pueblos. Es necesario que todas las empresas vuelvan a su actividad lo antes posible en 2025. Ayer en Paiporta me encantó ver a unas chicas tocando el claxon gritando felices que ya tenían coche nuevo. Es una buena noticia, pero todavía estamos en los inicios de la recuperación», asegura. Por último, al preguntarle, qué ha echado en falta, no lo tiene claro. Solo opina que «de todo se aprende, porque en las emergencias hay que adaptarse y querer seguir un plan no funciona. Tenemos que estar preparados para ponernos en marcha anteuna catástrofe y tener un protocolo para las emergencias». Y, lo que sí reivindica es que «las ayudas deben llegar, tanto del gobierno como autonómicas. Hay que estar con la gente. Si no, no salen adelante», culmina al tiempo que hace un llamamiento a las empresas líderes a que participen y se lleven al desgüace los coches de una manera limpia y organizada.