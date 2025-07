"Al Oeste do monte" (albariño) y "Al oeste do monte" (godello), los blancos gallegos de Bodegas Monteabellón

Bodegas Monteabellón, conocida por su arraigo a la DO Ribera del Duero, amplía horizontes con el lanzamiento de dos nuevos vinos blancos: Al oeste do Monte albariño 2024 (DO Rías Baixas, subzona del Salnés) y Al oeste do monte godello 2024 (DO Valdeorras), dos elaboraciones que rinden homenaje a Galicia, a su diversidad de suelos, su cultura vitivinícola y la expresividad única de sus variedades autóctonas.

Este salto hacia el noroeste peninsular marca un nuevo hito en la historia de la familia García, viticultores durante generaciones y fundadores de Monteabellón en el año 2000. Tras consolidarse en Ribera del Duero y trabajar en otras zonas como Rioja o Rueda, la bodega apuesta ahora por incorporar dos vinos que responden a la inquietud de la familia por descubrir enológicamente nuevos territorios y que ha sido posible gracias a la experiencia de elaboración en diversas regiones vinícolas del enólogo Isaac Fernández.

Al oeste do monte albariño nace en suelos graníticos a menos de 100 metros de altitud, en Cambados, en la subzona del Valle del Salnés. “Es un vino fresco y estructurado, con aromas a flores blancas, cítricos y fruta de hueso, que marida de forma excepcional con mariscos, pescados y cocina japonesa”, explican desde la bodega.