La Región de Murcia acogerá la ceremonia de entrega de las estrellas Michelin

Ya sabemos que, por primera vez, la Región de Murcia acogerá la gala de la guía Michelin España 2025, en la que conoceremos la nueva selección de restaurantes de nuestro país, que suben al olimpo de la prestigiosa biblia roja. ¿El día? El 26 de noviembre. ¿Dónde? En el Auditorio Víctor Villegas. Asimismo, quien dirigirá al equipo de cocineros, encargado del “showcooking” del que disfrutaremos los asistentes, será Pablo González-Conejero. Al frente de Cabaña Buenavista, es el único biestrellado de la región, un reconocimiento que el cocinero ha logrado al contribuir a llevar a la excelencia la cocina murciana y colocarla en el panorama gastronómico nacional: “Para nosotros es un motivo de alegría ser el foco de la gastronomía mundial. Vamos a aprovechar para enseñar cómo es Murcia y el trabajo de nuestros productores, porque sin ellos nada sería posible. Vamos a ponernos a trabajar ya y entre todos vamos a intentar que sea la mejor gala de la historia gracias al trabajo y al tesón de todos, porque uniremos nuestro esfuerzo para dignificar la confianza que ha puesto en nosotros Michelin para obtener esa visibilidad, que llevamos tiempo reclamando siempre destacando la marca 1.001 Sabores Región de Murcia. Nos ponemos en marcha para hacer una gala excepcional”, ha confirmado el chef durante el acto, que ha tenido lugar hoy en el que se ha desvelado cuándo y a dónde viajaremos para asistir a la fiesta de la gastronomía a la que está previsto que acudan alrededor de 700 personas. Asimismo, si en ediciones anteriores la biblia roja ha comenzado a otorgar premios a otras figuras que elevan un restaurante al olimpo culinario, como al mejor sumiller, al jefe de sala y al chef joven, este año no concederá ningún galardón que reconozca a los profesionales de otro área.

Recordemos que la pasada edición tuvo lugar en Barcelona y que durante la ceremonia se anunciaron las 34 nuevas estrellas , que aportan luz al firmamento Michelin. Quienes obtuvieron la tercera fueron, por fin, Noor, el templo cordobés de Paco Morales, y Disfrutar. Sí, Eduard Xatruch, Oriol Castro y Mateu Casañas lograron semejante distinción siete meses antes de colocar la semana pasada su gran casa de la Ciudad Condal como mejor restaurante del mundo tras anunciarse en Las Vegas la tan temida y prestigiosa lista de The World’s 50 Best Restaurants. Ambos destinos gastronómicos se unieron al prestigioso grupo de los triestrellados, formado ya por 15 establecimientos, al que todo gran cocinero quiere acceder. A él pertenecen también Arzak (San Sebastián, Gipuzkoa); Lasarte (Barcelona); Martín Berasategui (Lasarte-Oria, Gipuzkoa); El Celler de Can Roca (Girona); ABaC (Barcelona); Cenador de Amós (Villaverde de Pontones, Cantabria); Akelarre (San Sebastián, Gipuzkoa); Aponiente (El Puerto de Santa María, Cádiz); Quique Dacosta (Dénia, Alicante); DiverXO (Madrid), Azurmendi (Larrabetzu, Bizkaia), Atrio (Cáceres), y Cocina Hermanos Torres (Barcelona).

Asimismo, desde el pasado noviembre el riojano Venta Moncalvillo, de los hermanos Ignacio y Carlos Echapresto, posee la segunda, novedad que se suma a los 32 biestrellados, que ya iluminan nuestro país. Porque 31 son los restaurantes que entraron por primera vez en la publicación de neumáticos y son 224 los que lucen con una mientras que 49 ya poseen la verde, ya que 12 lograron el galardón, que reconoce la labor por la sostenibilidad bien entendida.

Y es que, además de recomendar las mejores mesas de nuestro país, la guía sigue poniendo un acento especial sobre la sostenibilidad en aquellos establecimientos y chefs particularmente comprometidos con el futuro del planeta.

Sin embargo, quien sí perdió una fue Angle, de Jordi Cruz, que de dos pasó a una. Asimismo, en Madrid también la perdieron Lúa y Gofio; en Marbella, El Lago; Zuberoa, en Oiartzun, debido al cierre del templo de Hilario Arbelaitz; El Nuevo Molino, en Puente Arce (Cantabria); Arbidel, en Ribadesella, por cierre también; La Cuina de San Simón, en Tossa de Mar (Cataluña), y Odeón (Murcia). En definitiva, son 6 los que desaparecieron de la guía por no llegar al nivel requerido y no por cese de negocio.

Entre langostinos del Mar Menor y salchicha seca

Con una rica diversidad marcada a lo largo de los siglos por la fusión de civilizaciones milenarias, la Región de Murcia es un destino que cautiva a los viajeros por su clima mediterráneo, sus playas, su naturaleza, la calidez de sus gentes y por ofrecer a los viajeros una experiencia culinaria incomparable. El emblemático arroz caldero, las marineras, el zarangollo, el pastel de carne, el paparajote o los michirones son sólo algunas de las elaboraciones que representan la tradición culinaria local, que conquistan paladares y trascienden fronteras. Al referirnos a los vinos, recordemos que conviven tres denominaciones de origen, que son Bullas, Jumilla y Yecla, con reconocimiento nacional e internacional, idóneos todos para armonizar con los embutidos locales, entre ellos, la salchicha seca, y, qué decir de la sublime huerta murciana.

En definitiva, todo el potencial gastronómico de la región se identifica y representa bajo la marca 1.001 Sabores Región de Murcia, un concepto que engloba la totalidad de la oferta gastro-turística del territorio. Marca que hace referencia a la riqueza y tradición gastronómica, que habita en los cuarenta y cinco municipios e integran la región de Murcia. Hemos sabido que el 50 por ciento del brócoli de España se produce en la Región de Murcia y, sobre todo, en Lorca, origen también de gran parte del cultivo de la maravillosa alcachofa, que tanto nos gusta, ya que el 30 por ciento de la producción nacional también procede de este mismo punto de nuestro país. Otros productos a llevarse en la maleta son los quesos de la D.O. Quesos de Murcia en la que destaca la variedad La Cabra Murciano-Granadina, que es posible degustar fresco, curado y al vino, majestuosos manjares que se unen a otros con denominación, como el pimentón, la pera, los vinos, ya mencionados, y el arroz de Calasparra, el primer cereal del mundo con denominación de origen. Sin olvidarnos de otros productos autóctonos, como son los langostinos del Mar Menor, la gamba roja de Águilas, el cordero segureño, de la zona de Caravaca de la Cruz, el chato murciano y los aceites de oliva virgen extra, de Moratalla y Yecla.

Degustar cada una de estas materias primas de la tierra es el motivo por el que la gastronomía es el producto turístico más valorado por quien visita la Región de Murcia junto a disfrutar de sus playas y días de sol. De hecho, se sitúa en el top 10 de los destinos gastronómicos nacionales.