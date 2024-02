Val Venosta celebra El Día del Frutero con una masterclass para educar a los niños sobre la importancia de comer fruta

Manzanas Val Venosta organiza la campaña Clase en la frutería que forma parte de las celebraciones que ha diseñado con motivo del Día del Frutero, 6 de febrero. El Día del Frutero es un evento de carácter anual que Val Venosta desarrolla desde hace nueve años para apoyar la labor de prescripción de fruta de los fruteros. Es una forma de ayudarles en su tarea y también de agradecerles la importantísima labor que hacen en el día a día.

El acto principal de las celebraciones ha tenido lugar en el Mercado Municipal de Ibiza de Madrid con una clase magistral del chef Juan Llorca, la celebrity Lourdes Montes y la frutera Matilde de Frutería Arribas, ante casi 50 niños y niñas. En esta edición, la compañía se ha centrado en los datos que muestran que los niños españoles con edades comprendidas entre los 10 y los 17 años apenas consumen al día 164 gramos de frutas*, cantidad que se queda muy lejos de los objetivos marcados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de tomar al menos 400 gramos diarios de estos alimentos. En su último informe, la OMS constató que casi el 40% de los niños y niñas españoles no consumen una pieza de fruta diaria.

Por eso, y para ayudar también a visibilizar la figura de los fruteros de nuestro país y su gran labor como portavoces de la importancia del consumo de fruta en los más pequeños y sus beneficios para la salud, Manzanas Val Venosta organiza un acto moderado por el chef e influencer Juan Llorca, comprometido con la buena alimentación infantil, la diseñadora y madre Lourdes Montes especialmente implicada y activa en la educación de los niños en los colegios y, por supuesto, la frutera Matilde.

El experto en nutrición infantil, explicó en esta masterclass que la figura y la labor del frutero es esencial en nuestra sociedad. “Con su trato personalizado, estos profesionales nos proveen de alimentos saludables frescos, seleccionados y de calidad. Por eso es importante que se vuelvan a convertir en una figura cercana también para los niños. Los fruteros son profesores perfectos porque ellos son los que realmente saben. Debemos aprovechar sus conocimientos y experiencia para llegar a los consumidores más jóvenes. Clase en la Frutería es una idea brillante que permite materializar un proyecto realmente inspirador”.

Para Lourdes Montes, madre de dos niños, educarles en el consumo de fruta es una labor que comienza cuando son muy pequeños. “A Curro le gusta mucho la fruta, no he tenido nunca problema, pero a Carmen le cuesta un poquito. De pequeños, juegas a engañarles con darles una galleta si antes se toman la fruta, y así se familiarizan con los sabores, pero ahora, con un poco más de edad, ya me la piden solos”.

También, como embajadora de la iniciativa, muestra su tristeza ante el hecho de que los niños de nuestro país sean los que menos fruta comen de Europa. “Como consumidora habitual de fruta y manzanas en concreto, tuve la oportunidad de conocer esta increíble iniciativa y me enamoré inmediatamente de ella. Me pareció una idea brillante utilizar la maravillosa red de fruteros que tenemos en nuestro país, sus conocimientos y su experiencia, para enseñar a los peques la importancia de comer sano”.

Manzanas Val Venosta busca, con esta clase magistral, mejorar la alimentación de los niños al mismo tiempo que revaloriza la figura del frutero en una clase lúdica y entretenida con diferentes juegos como Adivina la fruta, Puzzles o el Juego de la oca, ideados para esta acción por la ilustradora infantil María Tamarit junto a la marca. En este Día del Frutero y a través del juego, los niños y niñas aprenden que necesitan que su alimentación les aporte energía, pero tiene que provenir de fuentes como la fruta y “por eso es importante proporcionar herramientas de educación nutricional a niños y padres como es el caso de las manzanas, que son fuente de vitaminas y minerales cruciales para el desarrollo de los peques y tienen innumerables beneficios para la salud” matiza Juan Llorca.

Manzanas Val Venosta cuenta ya con un relevante histórico de acciones para celebrar el Día del Frutero. Ya es reconocida en nuestro país como importante prescriptora de esta iniciativa, que tiene el fin de dar visibilidad a este gremio a la vez que refuerza su compromiso con estos profesionales y su labor.