Un verano rosado. Un rosado francés à la page

Ya no nos creemos casi nada. Intentamos construir un relato del vino rosado diariamente para intentar desviar nuestra atención de la payasada que estamos viviendo en algunos territorios mediterráneos de España. O al menos eso dicen los mapas administrativos. Como ya nada vale para nada, beber ya no es solo un gran placer, sino el único pasaporte que nos apetece sellar cuando queremos desplazar nuestra ilusión y sentimiento. Y llegamos en un salto de pértiga por encima de las pantomimas, al epicentro del rosado internacional como es Francia. Con un vino que no es un pisotón a la inteligencia y los valores, lo que hoy puede verse en la televisión, sino una delicada huella enológica.

Un ejemplar francés de libro. De esos que tanto gusta al paladar actual con esa tenue pincelada aromática a piel de cebolla, con esa frescura de concepto innegable, y con el murmullo frutal como Ley. Este tipo de vinos sí cumplen las órdenes judiciales de quién programa vendimias y elaboraciones para conseguir el resultado sin tener que recurrir a ninguna burla. Eso sí, con un lenguaje tan contemporáneo, que lo puede entender todo el mundo sin recurrir a mítines clandestinos a la luz del día. Lo paradójico es lo cierto. Lo sencillo, como en este caso de rosado franco, lo distinto.

Algunos piensan que la identidad, en especial cuando uno se atribuye la portavocía de lo difuso, marca la razón de ser de las cosas. Bien al contrario, este vino chispeante y de mucha gracia, lo han ideado y sin orden de extradición unos españoles de mente tan abierta que persiguen que el vino sea acompañante y no cómplice. con bonitas notas cítricas y agradable hechura. La temperatura es fundamental, y la paciencia también. Así, para abanicar el sofoco de lo que no se quiere ver gracias a este rosado de estupendo trago, merece espera y no la gelidez con la que se suelen dispensar estos vinos. Poco a poco, copa a copa de El Pisotón, la vergüenza se derrite, y soñamos un mundo mejor.

Bodega:

Le Gran Castelet

Vino:

Rosé le Pisotón

D.O.P.:

Vin de Pays

Pvp:

7,5 euros