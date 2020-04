Sale a la luz el vídeo de Kim y Kourtney Kardashian pegándose

Quizá la relación entre los miembros de la familia Kardashian no es tan idílica como parece. La nueva temporada de su reality, ‘Keeping Up With the Kardashians’, ha demostrado que lo que parecía algo irrompible ha saltado por los aires. Y es que el enfrentamiento entre Kim y Kourtney ha llegado a un punto insostenible, y ha salido a la luz un vídeo en el que se puede ver a las hermanas pegándose.

El trailer de esta 18 temporada ya prometía unas imágenes de alto voltaje, algo que ya se ha podido ver en Estados Unidos la noche de este jueves. Durante el estreno de esta nueva edición del reality, Kim y Kourtney no han podido evitar a las manos. Ante las atentas miradas de sus hermanas Kendall y Khloé se enzarzaban en una pelea que terminaba con tortazos y unos cuantos arañazos. El motivo de esta disputa no sería otro que la supuesta intención de Kourtney de dejar de grabar el reality.

El maquillaje de Kim en la pared por el cachetazo que le mete Kourtney wldndujfhd es de aries la loca con razón pic.twitter.com/T8Fdm2QiDT — 🔪 (@radiodeIrey) April 3, 2020

Estas imágenes han dado ya la vuelta al mundo y se puede ver la rabia contenida de Kim Kardashian contra su hermana mayor; mientras Khloé trata de apaciguar los ánimos y separarlas y Kendall mira atónita la situación. Tras la emisión de las mismas, Kourtney ha lanzado un comunicado donde deja claro que su etapa en este reality ha concluido ya que se quiere centrar en sus hijos y en su marcha de lifestyle, Poosh. Ep