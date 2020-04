Harry y Meghan ya tienen nueva organización benéfica

Tras hacerse efectiva su salida de la familia real británica, el pasado 31 de marzo, y fijada su residencia en Los Ángeles, quedaba por determinar el nombre que le darían a su fundación benéfica, la cual no podría utilizar el término “royal”. Su nuevo proyecto centrado en crear conciencia sobre salud mental se denomina “Archewell”, que vendiría a significar algo parecido a “acción bienintencionada”. El nombre de su nuevo proyecto es un homenaje a su hijo Archie, que acba de cumplir once meses. “Antes de Sussex Royal surgió la idea de Arche, la palabra griega que significa ‘fuente de acción’. Nos conectamos con este concepto para la organización caritativa que esperábamos construir algún día y se convirtió en la inspiración para el nombre de nuestro hijo. Hacer algo de significado, hacer algo importante. Archewell es un nombre que combina una palabra antigua para fuerza y acción y otra que evoca los recursos profundos que cada uno debe aprovechar. Esperamos lanzar Archewell cuando sea el momento adecuado”, explicaron a The Telegraph.

La fundación se convertirá en un espacio educativo multimedia, vinculado a un sitio web de bienestar mental con películas, podcasts y libros, según explicó la pareja ayer a la misma publicación. El proyecto se encuentra de momento en “stand by” debido a la pandemia por coronavirus pero según el matrimonio "nuestro enfoque es apoyar los esfuerzos para luchar contra el COVID-19, pero ante esta información que ha salido a la luz (el nombre de su nuevo proyecto) nos sentimos obligados a compartir cómo surgió”, dijeron los duques de Sussex al rotativo británico.