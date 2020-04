El mensaje de ánimo de Julio Iglesias, para los afectados de coronavirus: “Siempre hay por qué luchar”

View this post on Instagram

SIEMPRE HAY POR QUE VIVIR, POR QUE LUCHAR En estos tiempos donde la vida se para, como si quisiera decirnos lo frágil que somos. En estos tiempos donde se van seres queridos sin apenas poderles decir “gracias” por tantas cosas, por tantos momentos inolvidables, sin ni siquiera poder decirles “adiós” y sin ni siquiera poder cogerles la mano en la despedida para decirles “gracias, gracias, gracias, gracias” por última vez, me acuerdo cuando hace cincuenta y siete años escribí esta canción. Para todas las familias que han sufrido la pérdida de alguien queridísimo y para todas las familias que están sufriendo esta terrible soledad: mi cariño para siempre.