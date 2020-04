El emotivo mensaje de despedida de Fonsi Nieto a su padre

Fonsi Nieto ha sufrido de nuevo una triste pérdida, primero la de su abuela días antes y ahora la de su padre, el prestigioso arquitecto Alfonso González. Por ello, roto de dolor, el DJ ha querido despedirse de su progenitor en redes sociales con un emotivo mensaje al que le acompañan tres fotos:

“Buen viaje papá... este es mi viejo, un tío al que quería todo el mundo, que no tenía una mala cara para nadie, que me enseñó lo que soy en la vida hoy en día, que aunque te lleves muchos chascos me enseñaste que la lealtad a los amigos y la familia es sagrada y que gracias a eso soy lo feliz que soy como a ti te gustaba", comenzaba Fonsi. "Quejarse y lamentarse no es lo que nos habéis enseñado, con todo lo que está pasando ¡me parecería muy egoísta! Escribo esto con lágrimas en los ojos, pero a la vez con una sonrisa... Buen viaje “Raki” ¡nos volveremos a ver! (La primera foto son mi padre y mi madre en Venecia cuando estaba embarazada de mí)”, dice el mensaje de despedida.

Su primera mujer, Ariadne Artiles, no ha dudado en escribirle un mensaje de apoyo en estos duros momentos: “Siempre en nuestros corazones”.

También Alba Carrillo, la que fuese su segunda mujer y madre de su hijo, ha querido sumarse al duelo por la muerte de Alfonso y le ha dedicado unas bonitas palabras en redes sociales: “No puedo dejar pasar este momento. Cuelgo esta foto (una de mis favoritas) para mandarle a Fonsi este abrazo que tanto necesitaría ahora. Hoy Lucas y yo hemos recordado... Los churros que le llevaba el abuelo para desayunar, las trampas que le ponía Lucas para que se quejara al levantarse de la siesta, las bolsas que traía con cromos que le “sacaba” al abuelo cada vez que le veía... y muchas cosas más que se quedan aquí y vivirán con él para siempre. Nosotros nos encargaremos de que estés orgulloso del súper nieto que tienes❤️ Todo mi cariño”.