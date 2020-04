El adiós de Amaia Montero: “Ahora solo necesito cuidarme”

La cantante ha anunciado su retiro temporal del mundo de la música a través de un mensaje en su perfil de Instagram. La ex vocalista de La Oreja de Van Gogh es objeto de críticas constantes en los últimos años y por ese motivo ha comunicado “ahora solo necesito curarme”.

El detonante de la decisión de Montero fue lo ocurrido hace un mes cuando la artista tuvo que disculparse ante sus fans por no poder realizar un directo en Instagram en el que pensaba interpretar algunas canciones. “Respecto al live que comenté y que me hacia tanta ilusión al igual que a vosotros por todas vuestras respuestas, comentarios y cariño que he podido sentir, os quiero comunicar que no me encuentro bien físicamente para hacerlo. Mucha fuerza y todo mi amor a todos”, explicó entonces en la red social.

Parece que todo lo que hace la cantante es objeto de mofa. También estalló recientemente cuando un seguidor le pidió que subiera una foto. Ella compartió una foto con su perro Pop, fallecido el pasado verano que parecía premonizar esta decisión al escribir:: “Me gustaría tener la libertad de colgar las fotos que me dé la gana sean antiguas o actuales y si no te gustan, ya sabes... Realmente no entiendes cómo me siento... No lo sabes... Para eso tendrías que haber estado y estar en mis zapatos... Sé que no lo hizo con mala intención pero probablemente el comentario que ha puesto es el último que yo hubiera escrito... Como he dicho... Todo tiene un porqué... he sufrido muchísimo. Cuando crea conveniente haré lo que tenga que hacer... Lo último que necesito es más presión... Sé que me queréis y que levantáis los brazos siempre por mí lo tengo clarísimo. Al igual que yo por vosotros. Y espero que lo tengáis clarísimo... Ahora solo necesito curarme y componer con tranquilidad y sin presiones mi nuevo disco”.

Ante su retirada, Montero ha recibido el apoyo de sus fans que se han unido bajo la etiqueta #enloszapatosdemaia