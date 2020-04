Rita Wilson cuenta su terrible experiencia con la cloroquina para acabar con el Covid-19

Rita Wilson y su esposo, Tom Hanks, fueron la primera pareja de Hollywood en anunciar, el 11 de marzo, que habían sido contagiados de coronavirus.

El matrimonio se encontraba entonces en Australia ultimando detalles para la preproducción de una película sobre Elvis Presley, cuando comenzaron a sentir los primeros síntomas. Una vez que supieron que habían dado positivo en Covid-19, iniciaron la cuarentena y recibieron atención médica.

Wilson confesó ayer al programa CBS This Morning los problemas que atravesó debido a la ingestión de cloroquina, un medicamente que se utiliza para el tratamiento del virus.

“Hacia el día 9 me dieron cloroquina y sé que la gente ha estado hablando de este medicamento, pero te puedo decir que no sé si funcionó o si era cuestión de tiempo que empezara la fiebre”, comenzó Wilson. “La cloroquina tuvo efectos secundarios muy extremos. Tenía vértigo, no podía caminar y mis músculos estaban débiles. “Creo que las personas tienen que tener cuidado con este medicamento”, concluyó.

¿Qué es y por qué se usa?

La cloroquina se utiliza en el tratamiento en contra del coronavirus al aportar resultados positivos en decenas de enfermos en China. Es un tratamiento que se utiliza también en personas afectadas por malaria.

Por otro lado, la hidroxicloroquina es un derivado utilizado para enfermedades articulares de origen inflamatorio y entre sus efectos secundarios, ambos pueden provocar vómitos y náuseas, problemas de visión nublada, arritmias e incluso erupciones cutáneas.