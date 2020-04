“Nosotros somos el Universo” y Fonsi Nieto es el creador

El 29 de marzo Fonsi Nieto se despedía por las redes sociales de su abuela Teresa, que fallecía no por culpa de la edad, 102 años, si no a consecuencia del coronavirus. Fonsi le decía adiós virtualmente porque el estado de alarma le impedía velarla y enterrarla. Con ella se iba una parte de la vida del ex piloto de motos. Esa muerte era la curva de escalada del dolor para la familia González-Nieto porque nueve días después, se reunía con ella, en ese lugar que habitan las almas, Alfonso González, padre de Fonsi. La familia alcanzaba el pico de la curva de la ausencia, con la intención de iniciar la desescalada y llegar a la ansiada meseta del recuerdo. Han pasado un par de semanas y Fonsi, como DJ, se une a la iniciativa puesta en marcha por Rafael Nadal y Pau Gasol con el objetivo de recaudar fondos para paliar los efectos adversos de la pandemia planetaria. Ha decidido donar todo lo que se recaude por las descargas, compras o derechos de autor de la canción “We are the Universe”, que ha compuesto para tal fin, junto a David Ros (cantante) & Brais (un Dj de Barcelona). Los ingresos que generen van directos a la cuenta que tiene abierta la Cruz Roja para combatir los efectos de la pandemia planetaria. La canción la compuso hace dos semanas cuando escuchó a Rafael y Pau y hoy es el día de lanzarla al Universo.

El título suena ambicioso, recuerdo ese We are the World. Usted absorbe planetas y se hace con el Universo

Ja,ja, pues sí. Al final es darle un poco de alegría a la gente y ahora me están llamando un montón de Djs que quieren remezclarla y hacer nuevas versiones de la canción y todo lo que sea generar más ingresos, a mi me parece bien. Es un disco para todo el mundo, para que la gente disfrute y darle una alegría. La música y la cultura son importantísimas en estos momentos de encierro en nuestras casas.

¿Qué dice We are the Universe?

Es un canto a la esperanza porque “somos el Universo, tomaremos el mundo y seremos invencibles. Nosotros somos el Universo”. Está dedicada a todos los que han muerto a su recuerdo, ahí incluyo a mi abuela y a mi padre pero también es para los que seguimos aquí con esperanza.

¿Imagina que We are the Universe la escogiese Zara como banda musical de una campaña publicitaría?

Eso sería genial. Hoy en día todo es posible y cuanto más suene más ingresos generará la canción y todo va directo a Cruz Roja. Yo la cree hace más de dos semanas, cuando Rafa y Pau hicieron el llamamiento al mundo del deporte me sentí muy identificado y la hice con mucha ilusión, para paliar el dolor de tanta gente que lo estaba pasando mal, y a los pocos días el que lo estaba pasando mal era yo porque primero murió mi abuela y luego, mi padre.

Hay una imagen recogida en el videoclip de We are the Universe con ese avión de España, con nuestra bandera ondeando aterrizando en Italia, con un cargamento de ayuda donado por los españoles, cuando aquí estábamos ahogándonos. Me ha emocionado.

Todo el mundo estábamos indignados, todos cabreados viviendo una época que a mí me parecía tristísima pero también había muchas muestras de solidaridad. Después de esto confío que salgamos más unidos y humanos. Yo ahora estos días lo he estado pasándolo mal, pero si miras a tu alrededor todavía hay gente pasándolo peor. Hay que coger fuerzas y ser solidario. Nosotros estábamos mal pero Italia estaba peor, creo que ser solidarios nos hace mejores.

Oigo mucho que de esta saldremos mejores ¿En qué se basa para creerlo?

En la esperanza y te puedo asegurar, yo que me recorro el mundo entero con las motos y la música, que tenemos el mejor país, con la mejor gente del mundo. No somos conscientes de la suerte que tenemos con nuestro país. Estoy convencido que los españoles seremos fuertes y saldremos unidos.

¿Su canción será nuestra mejor victoria?

Yo me he unido a la campaña Xnuestramejorvictoria iniciada por Nadal y Gasol para aportar mi pequeño granito de arena. El objetivo es recaudar once millones de euros para ayudar a más de un millón de personas. El videoclip tiene un enlace directo a la plataforma de donativos gestionada por Cruz Roja.

La canción y el video (realizado por John Mendoza se puede descargar en el siguiente Nosotros somos el universo;