Meghan y Harry pronto hablarán del “Megxit" en un libro

Meghan Markle y Harry de Inglaterra contarán su versi´pon del Mexit en un libro que planean publicar en el mes de agosto. La pareja concedió una entrevista como parte de una biografía titulada “Thoroughly Modern Royals: The Real World of Harry and Meghan” (“Una realeza a la vanguardia de la modernidad: el mundo real de Harry y Meghan”), según publica el Daily Mail.

El libro de 320 páginas, que se espera sea lanzado el 11 de agosto y se convierte en el best seller del verano, ha sido escrito por los periodistas Omid Scobie y Carolyn Durand. El primero, especialista en realezas en Harper’s Bazaar , mientras que el segundo escribe para ELLE y O, The Oprah Magazine.