Dani Illescas: “Sueño con rodar una película”

¿Quién es Daniel Illescas?

Soy un chico de un pueblo de Barcelona que a los 16 años empezó a trabajar como modelo. Durante los 4 o 5 años que ejercí, empecé a compartir mis sesiones en redes sociales. 10 años más tarde, el mundo de las redes sociales se ha convertido en un trabajo, y yo, gracias al cariño y el apoyo de la gente, tengo la suerte de formar parte de él. En Instagram comparto mi vida, mi lado más aventurero con mis viajes por todo el mundo, mi pasión por la fotografía, ya sea delante o detrás del objetivo y también me gusta enseñar a mi familia porque es lo que mejor me representa. También tengo perfiles en Youtube y Tik Tok.

Ha alcanzado el millón de seguidores, ¿se lo hubiera imaginado?

Nunca, la verdad. No ha sido un camino fácil, vengo de una familia humilde, llevo trabajando desde muy joven y no me podía permitir el lujo de dar ningún paso en falso. Tomar la decisión de dedicar tu vida a las redes sociales no fue sencillo. De alguna manera, pones tu trabajo en manos de la gente. Por supuesto, uno sabe qué tipo de contenido está creando, pero el éxito final está en manos de tus seguidores. Afortunadamente, me siento un privilegiado por vivir todo lo que estoy viviendo y ahora miro atrás y puedo decir que mereció la pena.

La gente les idolatra ¿Qué cosas buenas y malas tiene su profesión?

Desde la pantalla solo se ve lo bonito y, por supuesto, yo intento que el resultado sea ese. Como a cualquiera me gusta hacer las cosas bien, bonitas, divertidas. Pero como todos los trabajos tiene su lado positivo y su lado negativo. Para mí, la cara de mi día a día es la posibilidad de conocer gente y de vivir experiencias que nunca antes hubiese soñado. La cruz es la soledad y la independencia, por eso es importante rodearse bien… También vivo con muchos estrés. (no se si esto se corresponde con la realidad: Hay millones de cuentas en Instagram, con miles de ideas, con muchísimo contenido de calidad y, quieras que no, son competencia, por lo que hay que estar reinventándose casi a diario.)

¿Cómo esta llevando esa situación?

No te miento si te digo que lo estoy llevando bien. Mi vida en condiciones normales es frenética, paso muy poco tiempo en casa y un respiro nunca viene mal. Estoy aprovechando para ponerme al día: estudiando inglés, cocinando, arreglando cosas de casa que estaban hechas un desastre y dedicándole más tiempo a los amigos y a la familia, aunque sea a través de una pantalla.

¿Cómo es vivir en una red social?

A mí me gusta mucho. A través de las redes sociales se pueden compartir tantas cosas… (Si todo el mundo lo utilizase para lo bueno, sería maravilloso.) Por ejemplo, en los tiempos que corren se han viralizado muchísimas iniciativas contra el Covid-19 o en apoyo de las víctimas. Personalmente, me gratifica poder colaborar y dar voz a este tipo de causas. (Yo creé la mía propia y se lo que significa.) Fuera de esto, lo que más me gusta es compartir mis viajes, sobre todo cuando los hago solo. De esa forma, siento que mucha gente está disfrutando conmigo.

¿Se sientes frágil?

Me considero un chico muy positivo. Por lo que intento ver solo el lado bueno de las cosas. Ahora nos toca estar en casa y cuidarnos. Yo estoy entrenando mucho, comiendo sano y cargando pilas, porque seguro que lo mejor está por llegar.

¿Se ha replanteado su trabajo por esta situación?

Replantearme como tal no, pero valorar mucho más lo que tenía sí. Tomemos esto como una lección y apliquémoslo en el futuro.

¿Cómo esta afectando esta crisis a su trabajo?

No quiero ser egoísta hablando de mí y de mi trabajo, al final todos estamos sufriendo esta crisis y soy consciente de que algunas personas lo estarán pasando realmente mal. Lo único que deseo es que se solucione lo antes posible para recuperar la normalidad en todos los ámbitos.

¿Cómo ve a las marcas?

Está todo muy parado. Como decía, ahora todos nos tenemos que adaptar a las nuevas situaciones que esta por venir. De ese modo, las marcas tienen que ajustarse a la demanda actual y tienen que medir mucho más sus inversiones. Lo normal.

¿Cuál será su primer destino tras el confinamiento?

Castellón para visitar a mi familia, sobre todo a mi abuela, que la estoy echando mucho de menos estos días. Después iré a ver a mis amigos. Para los viajes fuera de España creo que habrá que esperar así que, en cuanto pueda, disfrutaré de la compañía de los míos.

¿En que está invirtiendo el tiempo?

Estoy aprendiendo a cocinar y me está encantando, nunca pensé que le podría coger el gustillo. Además, me está ayudando mucho a cuidar la alimentación. Me he creado una rutina, algo que con tanto viaje era difícil tener. Tengo mis días de entrenamiento marcados y, sobre todo, estoy aprovechando con el inglés. Mi asignatura pendiente para cuando termine el confinamiento será formarme como actor, es un ámbito que me atrae mucho.

¿Todo esto querrá emplearlo después? ¿Qué sueños le quedan por cumplir?

Exacto, quiero estar lo mejor preparado posible para cuando todo vuelva a la normalidad. Por supuesto, tengo todavía sueños por cumplir, en mi cabeza hay varios destinos a los que me gustaría viajar, me encantaría ponerle cara a una fragancia y, por último, protagonizar una serie o una película. Hay que soñar en grande.