Impiden a Inés Ballester cuidar a mayores en soledad

Lo primero que hizo Inés Ballester al saber que había vencido al coronavirus fue intentar unirse a un grupo de voluntarios que cuidan desinteresadamente a personas mayores que viven solas. Hizo llegar su decisión el mismo día que le dieron el alta en el hospital pero los médicos le desaconsejaron que se uniera a esa solidaria iniciativa.

La misma Inés nos cuenta, apesadumbrada, que “es verdad que me ofrecí a la doctora que me atendía en el hospital para hacer voluntariado y atender y acompañar a personas que están solas, pero, aunque estoy inmunizada, la médico me contestó que mi petición es imposible porque me acababan de dar el alta, estaba todavía débil y que debo respetar la cuarentena. No me doy por vencida, continúo pensando en ayudar a los abuelitos...”.

Conociéndola, estamos seguros de que no cesará en su empeño.