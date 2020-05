La lucha de Inés Ballester contra el Covid-19: “Ha sido peor que el cáncer"

La periodista ha pasado de informar sobre la pandemia del coronavirus a sufrirle en sus propias carnes. Ines Ballester (61 años) ha logrado vencer la enfermedad que en España ha matado a más de 25.000 personas.

Ballester ha compartido el calvario sufrido durante los 21 días que permaneció ingresada en el hospital con una neumonía bilateral severa. En una entrevista concedida a “El País”, la periodista ha explicado que aún tiene pesadillas por todo lo que ha ocurrido.

«Para mí el virus ha sido peor que el cáncer. Con el cáncer sabes que te puedes morir, pero no sentí dolor ni soledad y sí el calor de los míos y de muchas personas que lo han pasado. Tuve médicos que sabían lo que hacían y eso me daba seguridad y tranquilidad. Lo peor de este virus es la soledad. El cáncer no me cambió la vida. Salí con la misma mala hostia de siempre. Ahora no, ahora estoy muy flojita. Se me pasará, pero esto me ha tocado mucho", explica.

Aunque ya se encuentra en casa, la de Castellón continúa con su recuperación. «Los pulmones no están del todo bien. Hago yoga online, psicóloga online, tomo un vino con las amigas después de los aplausos online, todo online, con lo callejera y lo tocona que yo soy. Estoy rara».