Carmen Borrego vuelve a su “infierno” por necesidades económicas

Todo por la “pasta”. Aunque Carmen Borrego asegura que podría vivir sin trabajar, fuentes cercanas a la hija menor de María Teresa Campos afirman que su situación económica no es buena. Por eso no tiene reparos en regresar a donde muchos consideran que es, o va a ser, su “ infierno” particular, el “Deluxe”, en el que le esperan muchos rechazos y cuentas pendientes con los que fueron sus compañeros.

Quedan atrás los viejos tiempos en los que mamá Campos ayudaba a sus dos hijas en momentos de “penurias” monetarias, la veterana presentadora lleva años sin trabajar y su economía ha mermado mucho. También está en paro el marido de Carmen, José Carlos, y lo que Borrego gana al mes en “Viva la vida” no permite llevar el tren de vida al que está acostumbrada. En tiempos de pandemia las rentas merman.

El pasado sábado la entrevistaron en el “Deluxe” y la audiencia bajo cuatro puntos con respecto a la semana anterior, mal presagio este desinterés de los telespectadores para quien estará colaborando de nuevo en el plató.

Carmen tiene al enemigo en casa. María Patiño, Mila Ximenez, Kiko Matamoros... la esperan con las espadas en alto, no le perdonan que les hiciera objetivo de antiguos “odios” públicos, y el cruce de descalificaciones mutuas ha levantado ríos de tinta. Se pone difícil una reconciliación, nadie la espera.

Borrego no es santo de la devoción de buena parte de los tertulianos del programa sabatino, le han llamado de todo, desde estafadora emocional a mentirosa, y algunos desearían seguir teniéndola lejos.