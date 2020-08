Los sábados de Carmen Lomana: “Menos inquisidores y comisarios políticos y más responsabilidad”

Acabo de llegar a Madrid después de un largo y maravilloso verano que me niego a decir adiós, por lo cual seguiré si mi trabajo lo permite haciendo escapadas cerca del mar, a esos lugares en los que mis pies tocan arena, caminan sobre tierra y césped haciéndome sentir que mi cuerpo vuelve a conectarse a la naturaleza y se va llenando de energía, lugares en los cuales me siento más feliz. No hay un mayor descanso que alejarse de la tecnología y vivir de una forma natural dejándonos llevar por el horario del sol sin saber que ocurre a nuestro alrededor o sabiendo lo mínimo, justo las noticias que escucho a veces a las ocho de la mañana en la radio, este verano llenas de Covid cuando ya pensábamos que estaría erradicado y sin embargo nos jugaba malas pasadas con brotes por doquier, parecía que quisiera avisarnos que no va a ser fácil librarnos de el.He procurado llevar una vida muy saludable como siempre, ese es mi único secreto, tener horarios fijos para despertarme normalmente a las 7.30. En verano esa hora es maravillosa con la luz y la caricia de un sol que todavía no quema. Me preparo el desayuno, siempre bastante fruta, yogurt con arándanos , mucho Breakfast tea con leche de arroz y a veces cereales de espelta que me encanta. Antes un vaso de agua templada con una ampolla de alcachofa y otra de te verde. Esto es un gran depurativo para comenzar el día. Desde Septiembre cada mañana al despertar un pequeño zumo de limón caliente con miel y jengibre rayado, esto con una pastilla de Zinc mantiene el Covid alejado. Quiero desde aquí decirles cual es mi plan de ataque anti Covid; hasta el momento habiendo estado en el ojo del huracán en Enero y Febrero que el bichejo ya estaba entre nosotros, a pesar que el Dr Virus (alias Simon) lo negase no ha entrado en mi sangre y espero y deseo que nunca entre.Por supuesto me vacuné en Noviembre de Gripe y Neumococo, cada mes me pongo un Vial de vitamina C en vena, 1 pastilla de vitamina “D” y cada día antes de dormir Melatonina muy recomendable como anti-Aging. Nunca he bebido alcohol ni me he drogado. Mi sangre es O- . Todo esto acompañado de una gran higiene de vida limpieza máxima en todos los ámbitos incluida boca y nariz que es por donde suelen entrar los virus. Lo más importante es que no baje de la garganta a las vías respiratorias. Tengo una amiga Rusa que dice se lo curó con enjuagues de Vodka, esto se lo cuento como anécdota pero tiene su aquel... He dicho enjuagues no bebérselo ...Todo esto se lo cuento porque me preguntan cual es mi rutina de cuidados y porque me tienen más que harta con el tema de las mascarillas cada vez que público una foto sin ella en Instagram. Por supuesto que llevo mascarilla! cuando estoy en espacios cerrados o con mucha gente, como son los medios de transporte, oficinas, conciertos, hospitales etc. Y me la quito cuando me hago una foto. Me gusta ver la cara de las personas,nos estamos perdiendo la sonrisa. En la Playa o espacios al aire libre lo que quiero es respirar, oxigenarme y procuro estar sola o con reducido número de personas que conozco. Me gustaría que los médicos confirmasen que en la playa hay que llevar mascarilla. No he escuchado semejante tontería a ninguno. En todo esto hay una doble moral porque si en esa misma playa estas en un restaurante te la puedes quitar, o en un bar a pesar de haber mucha gente. He dicho muchas veces que ya somos mayorcitos para saber cuidarnos. Por favor menos Inquisidores y comisarios políticos Guardianes anti Covid. Y más personas responsables de su cuidado y el de sus hijos jóvenes que pasaban noches de discoteca o botellón .Hoy sábado empiezo de nuevo el programa de radio en Cope, por fin sentados en estudio después de muchos meses haciéndolo desde nuestras casas. Si hay un medio de comunicación que adoro ese es la radio. ¡Feliz vuelta al Cole!