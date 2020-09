Karelys: “Mi relación con Cayetano ha sido algo intermitente”

Karelys, la joven que mantuvo una relación sentimental con Cayetano Rivera, ha confesado que “fue algo intermitente durante seis años”.

“Me gustaba muchísimo Cayetano y no podía dejarle, trataba de no engañarme a mí misma pero era imposible dejarle porque había sentimientos”, ha confesado Karelys a Emma García en el programa “Viva la vida” de Telecinco.

“No es algo de lo que me sintiera orgullosa”, añade. “La relación se deteriora cuando Cayetano me avisa de que se van a publicar unas imágenes nuestras en Londres. A partir de ahí viví en una montaña rusa de emociones y me dio pánico. Borré todas mis redes sociales”, afirma visiblemente nerviosa aunque reconoce que “ya es parte de mi pasado”.

Conteniendo las lágrimas, Karelys ha asegura que “he llorado mucho al final de la relación. Maduré y me di cuenta de las consecuencias de lo ocurrido”. “Con lo que más me machaco es por estar en una relación así por valorarme tan poco, por tener tan poco amor propio. Lo que implica una relación así no me hace sentir orgullosa”.

“Esta historia forma parte de mi vida para siempre, para bien y para mal. Y no quiero borrarla. Yo tomé la decisión de vivirla. Yo no tenía que dar explicaciones a nadie. Me siento culpable por no valorarme a mi misma y no tener amor propio. Me molestó mucho que me etiquetaran de ’cazafamosos’”, dice.

“Cuando estás enamorada te creas ilusiones y te creas expectativas. No lo voy a negar”, confiesa sincera.

Con respecto a la posibilidad de retomar la relación, Karelys insiste en que “forma parte de su pasado y ya no se lo plantearía. No volvería con él”.