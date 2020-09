Los 10 mejores looks de la Reina Letizia

View this post on Instagram

🔹 #New 👉🏻 Recepción a las autoridades baleares: 👗 falda @carolinaherrera 👚top @hugo_official y 👠zapatos @magritshoes 🔺TODOS LOS DETALLES EN MI WEB,ENLACE DIRECTO DESDE MI PERFIL. • #reina #reinaletizia #letizia #letiziaortiz #españa #spain #queen #queenofspain #royals #royal #royalook #royalfamily #royalstyle