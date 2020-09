¿Dani Martín, en Tinder... o es Iker?

View this post on Instagram

Me mandan esto!!! A partir de ahora quiero que me llaméis IKER, y por supuesto gracias al tipo que cree que el de la foto tiene 30 años! Felicidad absoluta!! La putada es cuando consigas quedar, vaya lío de explicaciones!! 😂😂😂😂😂😂😂! Senderismo es brutal!!