Mireia Borrás, diputada de Vox, participará en el reality ‘La isla’

La Sexta y Atresmedia estrenan una nueva edición del reality 'La isla’ que se estrenará el próximo 1 de octubre y que estará presentado por Pedro García Aguado. Un programa en el que 14 mujeres anónimas competirán por sobrevivir sin recursos en un remoto lugar en mitad del Océano Pacífico, un complicado reto que pondrá a prueba sus dotes de supervivencia en un entorno extremo y hostil. Pero entre estas concursantes destaca una no anónima, la actual diputada de Vox en el Congreso, Mireia Borrás.

Mireia se presenta en el programa como una economista madrileña de 33 años y con madera de líder que no terminaba de ser feliz en su trabajo como consultora financiera en Londres, por lo que decidió dejarlo todo para aventurarse en este reto. Ella misma se define como una amante de la naturaleza, la aventura y el deporte, por lo que seguro que será una rival difícil en el concurso. Pero que no salten las alarmas: el programa fue grabado hace dos años, en 2018, cuando Borrás todavía no era diputada de Vox.

La política madrileña junto a las 13 concursantes del reality vivirán una experiencia única en el archipiélago de Las Perlas, en el Golfo de Panamá, donde tendrán que buscar y encontrar refugio, agua y comida para salir adelante. Vivirán situaciones límite que darán lugar a graves tensiones, conflictos y afloramiento de emociones que sacarán lo mejor y lo peor de cada una. ¿Se defenderá Borrás tan bien en 'La isla’ como lo hace en la política?