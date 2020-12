Carlos ‘El Yoyas’, condenado a casi 6 años de cárcel por violencia machista hacia su ex mujer e hijos

El Juzgado de lo Penal Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a Carlos ‘El Yoyas’, ex concursante del programa de televisión Gran Hermano, como autor de siete delitos, seis de ellos consumados en la persona de su ex mujer, Fayna Bethencourt, y de sus dos hijos (ambos menores de edad), así como un séptimo perpetrado contra la nueva pareja de su ex mujer.

La sentencia lo condena a casi seis años de prisión tras declarar probado que Carlos Navarro, de 44 años, es autor de un delito de maltrato habitual en el ámbito familiar, por el que lo condena a dos años de cárcel, así como a cuatro años de prohibición para llevar armas, además de cuatro años de alejamiento e incomunicación con su exmujer y sus hijos, así como otros cuatro de privación de la patria potestad, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Asimismo, el fallo le suma otros cuatro delitos de lesiones en el ámbito familiar, imponiendo por cada uno de ellos 11 meses de cárcel, además de la prohibición de portar armas durante dos años y ocho meses, así como dos años de alejamiento de su exmujer.

También se le condena a un delito leve de amenazas sobre la nueva pareja de su ex, por el que deberá pagar 540 euros y se le impone la prohibición de acercarse al amenazado durante seis meses y, finalmente, un delito leve de vejaciones a su expareja, por el que deberá pagar 360 euros de multa y estar tres meses sin acercarse a ella ni comunicarse por cualquier medio.

Por último, la resolución obliga al acusado a indemnizar a su exmujer con 8.000 euros y a sus dos hijos con 4.000 por los daños causados. Este fallo es susceptible de recurso ante la Audiencia de Las Palmas.