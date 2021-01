‘La Isla de las Tentaciones 3’: estas son las cinco nuevas parejas del reality

Esta noche comienza una nueva edición del reality más polémico y descarado de la televisión, ‘La Isla de las Tentaciones’. Cinco nuevas parejas se enfrentaran a una de las experiencias más emocionantes de sus vidas en las que tendrán que poner a prueba su relación, celos y puntos débiles.

¿Quiénes son estas nuevas caras que nos mantendrán pegados al televisor durante una temporada?

Lola y Diego

Lola y Diego, concursantes de 'La Isla de las Tentaciones 3'

Diego tiene 27 años. Se define como frío, calculador y difícil de conocer, aunque asegura que, si alguien consigue tocar su corazón, se entrega sin límites. Mientras que Lola es romántica, extremadamente sensible y cree en el amor para toda la vida. Ambos llevan tres años juntos y son conocidos como “Los Ratones”, tras su paso por el reality de Cuatro ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Los dos llegan al concurso para poner a prueba su relación después de que su Diego “traicionase” a Lola al besarse con dos chicas en la grabación de su último videoclip y ocultárselo .

Lara y Hugo

Hugo y Lara, concursantes de 'La Isla de las Tentaciones 3'

Hugo es un gallego de 24 años, que saltó a la fama tras su participación en GH 15. Se define como un chico rural, enamorado del campo y de su cabra, ‘La Rubia’, de la que dice ser uno de los grandes amores de su vida. Mientras que Lara, es una chica de 27 años con un fuerte carácter y una personalidad marcada por los celos hacia Hugo. Llevan cuatro años juntos pero han tenido cinco rupturas en nada más y nada menos que dos años.

Claudia y Raúl

Raúl y Claudia, concursantes de 'La Isla de las Tentaciones 3'

Ambos de Las Palmas, comenzaron su historia de amor con una relación abierta hace tres años. A pesar de estar enamorados, su atracción por otras personas les impedía guardarse fidelidad y, aunque al principio, tanto Claudia como Raúl, creían estar de acuerdo, ella se cansó de compartir a su pareja y decidió plantarse. Ahora pondrán a prueba su ya “consolidada” relación.

Lucía y Manuel

Manuel y Lucía, concursantes de 'La Isla te las Tentaciones 3'

Él era famoso por sus múltiples conquistas hasta que decidió aparcar su vida de fiesta y mujeres y apostar por el primer amor de su vida, Lucía. Aunque en sus tres años de relación, terminó por serle infiel en una única ocasión que casi les cuesta su relación. Esta experiencia pondrá a prueba su fidelidad de una vez por todas.

Marina y Jesús

Jesús y Marina, concursantes de 'La Isla de las Tentaciones 3'

Son la pareja más joven del programa, pero también la más consolidada con cinco años de relación a sus espaldas. Se conocieron en Sevilla y, aunque al principio no pensaron que su historia llegaría tan lejos, no tardaron en enamorarse y comenzar una vida en común. Pero durante esta larga relación ha habido dos rupturas y algún que otro desliz de Marina, que han terminado por desgastar la relación pese a que ambos apuestan por una nueva oportunidad.