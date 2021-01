Kiko Rivera da un ultimátum de 24 horas a Isabel Pantoja: “Ponte en contacto conmigo o tomaré medidas legales”

La batalla mediática de Kiko Rivera contra su madre no conoce descanso. Si la semana pasada ya arremetía contra ella en una exclusiva en una revista, ayer se despachó a gusto en “Domingo Deluxe”. El hijo de Isabel Pantoja no quiere llevarla a los tribunales, pero sus ataques verbales dejan muy claro que el distanciamiento entre ambos es total, y a día de hoy parece imposible una reconciliación.

Fuentes cercanas a la tonadillera aseguran que los abogados de Pantoja están recopilando todo el material, tanto escrito como en vídeo, con las declaraciones de Kiko contra su progenitora y su tío Agustín. El DJ se presentó en el plató algo nervioso, evidenciando su preocupación por el curso de los acontecimientos.

“Aunque mi madre haya hecho las cosas mal, y esté jodido, no deja de ser mi madre. Estoy muy triste. Pero por dentro estoy destrozado. Necesito que me dé una explicación, no estoy de acuerdo con todo lo que ha hecho… No la voy a llamar. Y llevo clavado en el corazón el que no fuera capaz de llamarme cuando murió mi suegra.” Llevan cien días sin hablar, toda una eternidad.

“Ahora mismo esto no tiene solución, primero quiero que mi madre se explique, y luego veremos si existe una solución. Me gustaría que llamara al programa esta noche, claro que hablaría con ella… Mama llama. O ponte en contacto con mis hijos… Porque con mi hermana Isa si que habla.” Como telón de fondo de este choque están los tres millones de euros que Kiko reclama a su madre.

“No me arrepiento de nada de lo que le he dicho, sí duelen cosas que se han comentado después sobre su vida. Yo estaba cegado, creo que con complejo de Edipo, la adoraba, pero entiendo que se haya quedado sola. Ella y mi tío se portaban mal con personas a las que yo pedía perdón por medio de mensajes.”

La abogada Montse Suárez explicó durante la entrevista a Rivera que “el recorrido jurídico de su madre se complica. Si Kiko logra acreditar que se abusó de su vulnerabilidad, Isabel Pantoja acabará en la cárcel”. Y Mila Ximénez manifestó que “Kiko tiene una sensación de orfandad terrible”. Paloma García Pelayo fue más crítica: “creo que Kiko ha descubierto que su madre no le gusta. Pero Isabel me dijo, cuando la llamé, que amaba a su hijo… y que me hablaba desde el dolor.”

Juan Luis Galiacho añadió que “Pantoja siempre cree que no tiene la culpa de nada, que la culpa es de los demás”. Para Kiko Matamoros, “ella piensa que la vida de sus hijos es suya. Que todo es de su propiedad, incluyendo la herencia entera de Paquirri. Por ahí hace aguas todo. Esa mujr ni perdona ni olvida.”

El entrevistado escucha y a veces asiente con gestos sin palabras, los nervios le pueden y tiene la mirada perdida. El dolor nubla los sentidos. En muchos momentos baja la cabeza, se inhibe de todo y se queda pensativo. Inexpresivo.

Se reanuda la entrevista. Kiko confiesa que “me duele todo. Todo lo que hablo y digo lo puedo corroborar. Vengo aquí con la verdad. Ella tiene un ejecito de incondicionales que me amenazan y no me dejan en paz. Es horrible. Me dicen: “muérete, que se mueran tus hijos…” Mi madre es muy prepotente, déspota, digo yo que a su edad, porque ya tiene 64 años, sabrá que es todo eso. Muchas veces he sentido verguenza por actuaciones suyas. Hubo un tiempo en que ella no era así, sino divertida, simpática, agradable… A mi prima Anabel le pasa lo mismo, que mira por encima del hombro, igual que mi madre. A sus fans les trata con prepotencia, le gusta mandar. Venían a “Cantora” a verla, y las ponía a pintar y a trabajar.”

Y llega la primera bomba: “El miércoles pasado fui a revocar los poderes que les di a mi tío Agustín y a mi madre. Mis abogados me comentan que la mayoría de sus problemas deben estar prescritos, haya firmado lo que sea. Mamá, tienes 24 horas para ponerte en contacto conmigo, sea como sea, y si no es así, tomaré las medidas pertinentes de pedirle cuentas de lo que han hecho con esos poderes. Tienen que explicarme lo que hicieron con mi dinero. Creo que rondan los ochocientos mil euros. Con todo el dinero que esa mujer ha ganado, sin tener vicios, no le ha dado tiempo a gastárselo todo. No sé si tiene dinero fuera, lo único que pienso es que algo debe de tener en el banco.”

Ni se considera “un mantenido, ni creo que tenga que darle las gracias por parirme. Cuando le digo que tengo un problema con Hacienda, que, por cierto, ya no debo nada, y le pido que vendamos la finca para saldar las deudas con el Fisco, no quiso hacerlo. Tiene casa en El Rocío, en Sevilla… y yo nada. Me cago en la leche. Hay cosas que me han dicho que tiene mi madre, y no se pueden contar porque no sé si son ciertas.”

Otro dolor: : ”Te pasas toda la vida pensando que tu madre es lo mejorcito, y al final te chocas contra un muro. He vivido con una desconocida, no la conozco. Me ha utilizado para cosas feas, incluso para que hablara mal de mi hermana en televisión. Incluso me pidió buscar un abogado para que le quitara los apellidos a Isa. En varias ocasiones. Le gusta estar siempre por encima del resto. Conozco tan bien a mi madre que sé todos sus movimientos, mientras que ella no tiene ni idea de los míos.”

Ahora, continua “soy otro Kiko, creo que en “Cantora” era un estorbo. Y no quiero volver allí. Mi familia es mi mujer, mis hijos y los que están ahí siempre. La parte de la finca es gente falsa, nefasta. No quiero personas así en mi vida. Mi madre solo se mueve por dinero. Me dijo que si no cobraba ella la exclusiva no vendría a mi boda. Con todo lo que sé ahora, hubiera preferido tener otra vida para poder enterarme de las cosas antes. Siento pena por mi madre, pero si no miro por mí, ella no lo hace. Ya no me vale lo de mi pequeño del alma con su piel de canela. No quiero cometer con mis hijos lo que ella cometió conmigo. Estoy dolido y decepcionado. No quiero volver a ese núcleo familiar, es la familia de mi mujer la que me ha hecho amar el concepto familia.”

Reprocha a su progenitora que “no pasara todo el tiempo posible conmigo. Le he perdonado cosas, pero otras no se las podré perdonar nunca. Ella ha hablado mal de mi mujer, de la persona que me salvó la vida en mis peores momentos… Eso no tiene perdón de Dios.”

Descubre pesaroso que “mi hermana ha sufrido mucho en “Cantora” y ahora la entiendo. Mi madre tendría que haber sacado la cara por ella, y no lo hizo, al contrario, hablaba muy mal de Isa por detrás. La trataban como una hija de segunda, no habitualmente, pero si en muchos momentos. Escuché insultos xenófobos y muy despectivos por parte de mi madre y mi tío Agustín contra mi hermana. Y ella llegó a arrepentirse de haberla adoptado.”

En el siguiente intermedio se puso en contacto con Isa para “pedirle disculpas por haber contado ciertas cosas que la pueden hacer daño”. Sale el nombre de su prima Anabel: “Está acojonada, aquí el único que no se acojona soy yo. Ella le tiene demasiado respeto a mi madre. No quiero calificarlo como miedo, pero mi percepción es ue tiene un cierto temor”.

A su tío le “recuerdo que está en mi casa, no le tengo miedo, me gustaría ver como actúa mi madre sin la compañía de su hermano. La excesiva protección, a veces, no es buena. Ese hombre me ha ocultado desde cosas materiales a otras. Cuentan que le han visto en Madrid gastando mucho dinero en ropa de marca. Y creo que gestiona mal la carrera de mi madre… Así le va ahora. Lo malo es que se cree la mejor en todo, sin darse cuenta de que no siempre te puedes mantener en primera línea, de que los años pasan para todos.”

El DJ afirma que “no busco pena, he intentado en múltiples ocasiones, sentarme a hablar con mi madre, pero ella es un problema andante”. Es sincero al confesar que “ha habido ocasiones en que no tenía dinero para comprar comida, y por eso le pedí a mi madre que vendiéramos la finca. Le dio igual”.

Ka Pantoja se pasa media vida en su cuarto, “pero debe tener un taladro porque se entera de todo. Se entretiene dando de comer a los gatos, meterse en Youtube, ver novelas, se pone sus conciertos, le encanta verse actuando. Mi tío es fanático suyo… es el dueño del mando, apaga, enciende la tele, le hubiese gustado ser Isabel Pantoja. Aunque no le he visto ponerse las batas de cola…”

Pregunta Jorge Javier: “¿Crees que tu tío es homófobo?”. Respuesta clara: “no quiero responder para que me demande”. Si dice que “mi madre ha perdido el gusto por lo que hacía, y eso es muy malo. Pero no acepta que su momento ha pasado”. “Si mi madre quiere ver a sus nietas, antes tendrá que sentarse a hablar conmigo”, fue otra de las frases demoledoras del hijo de Isabel Pantoja en ‘Domingo Deluxe’.