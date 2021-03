El kimono más sexy de Ana Soria que tú también puedes llevar

No lo tiene muy complicado Ana Soria para subir la temperatura, pero lo cierto es que nos ha dejado claro que es de las chicas que ponen toda la carne en el asador. No sabemos muy bien a qué se refería la protagonista del romance más sonado de los últimos años con la frase “define paciencia” que acompañaba a su publicación en su perfil de Instagram, pero sí que todo aquello era muy del gusto de su novio, el torero Enrique Ponce, que compartía la instantánea con la romántica frase: “Instantes en los que detienes el tiempo”. Puro amor de una de las parejas que más dan que hablar en los últimos meses.

Dedicatorias románticas aparte, la influencer, que cuenta con más de 130.000 followers en su cuenta de Instagram, posaba de manera espontánea (o eso nos quería hacer creer) con el pelo mojado y un sexy kimono corto negro que dejaba a la vista sus interminables piernas. Demostraba así no solo ir a juego con su cuarto de baño y casi con su perro, sino ser una seguidora de las tendencias más destacadas. Porque aunque el otro gran protagonista de la instantánea era su mascota, que jugaba con el papel higiénico haciendo la imagen más idílica si cabe, el papel principal, claramente, les pertenecía a Ana y su bata.

Y es que el toque sexy en la lencería y en la ropa de casa está de moda y es accesible, además, para todos los bolsillos. De hecho, se pueden encontrar modelos similares a los que luce Soria en firmas como Etam, Women’secret, Oysho o Hunkemoller con precios que en muchos casos no van más allá de los 40 euros. Todos defienden, en diferentes colores e incluso materiales -no solo los encontraos en seda-, la idea de la lencería clásica de una manera contemporánea y, sobre todo, sexy, que nos pueden recordar a otras firmas icónicas como son La Perla, por ejemplo, verdadera referencia de la lencería de lujo.

Kimono de satén y encaje

Y es que, no es necesario hacer una gran inversión para conseguir ser la más sexy de la casa. De hecho, hasta podemos encontrar interesantes opciones para vestir en la habitación en Zara, que tras el confinamiento decidió lanzar también su línea de casa, que incluye desde prendas más comfy a elegantes camisones que hasta podemos llevar a la calle.

VESTIDO CONFECCIONADO EN SEDA DE ESCOTE PICO Y TIRANTES FINOS AJUSTABLES CRUZADOS EN ESPALDA. DETALLE DE ENCAJE COMBINADO A CONTRASTE.

El minikimono que luce Soria, de hecho, bien podría servir también para completar un look con vaqueros y camiseta, o combinarlo con un top lencero, como hace por ejemplo Sofía Suescun, consiguiendo el toque relajado y chic que nos dan los encajes, la seda y el brillo de estas prendas.

Kimono de manga 3/4 de seda. La prenda presenta un cordón interno que permite el cierre cruzado y un cinturón con dos trabillas.

Eso sí, no se puede dejar nada a la improvisación. Salir de la ducha con el pelo perfecto como si de un ángel de Victoria’s Secret se tratara, como hace Soria, no es algo que salga a la primera. Estamos seguros que esta no fue la primera foto que sacaron. Hay que ensayar más de una vez para poder estar a la altura de la situación y lograr que tu fotógrafo quiera ‘detener el tiempo’. Casi nada.